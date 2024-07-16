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Bu yılki satışlar her şeyi gözler önüne serdi! Manuel otomobil tarih oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu yılki satışlar her şeyi gözler önüne serdi! Manuel otomobil tarih oluyor

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her gün artan trafik, kullanım pratikliği ve ikinci elde satış kolaylığı gibi sebepler otomatik vitese olan talebi arttırdı. Yılın ilk altı ayında satılan 462 bin 955 adet otomobilin 418 bin 701'i otomatik vites olarak trafiğe çıkarken toplam satışlarda yüzde 90,4’lük oranla tercih rekoru kırdı. Düz vites tercihi ise 44 bin 254 adetle sadece yüzde 9,6 pay alabildi. İşte detaylar...

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan ve 2024 yılının ilk altı aylık otomotiv satışlarının detayları yer alan rapora göre manuel vites tercihi giderek azalmaya devam ediyor. Özellikle ikinci el satışlarında ciddi tercih sebebi olan otomatik vites satışları ise yeni bir rekora imza attı. Raporda yer alan verilere göre 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında trafiğe çıkan 462 bin 955 adet otomobilden; 418 bin 701'i otomatik vites olarak tercih edildi. Manuel şanzımanlı otomobil satışları ise toplam satışlardan sadece yüzde 9,6 pay alarak 44 bin 250 adette kaldı.

Bu yılki satışlar her şeyi gözler önüne serdi! Manuel otomobil tarih oluyor - 1. Resim

LÜKS SINIFTA DÜZ VİTES KALMADI

Yılın ilk yarısı gerçekleşen satışlarda lüks sınıf olarak adlandırılan premium D, E ve F segmentlerinde satılan araçların tamamı (100.0%) otomatik vites olarak satılırken bu oran orta sınıfı temsil eden C segmentinde yüzde 85,3 olarak gerçekleşti. B segmentinde ise otomatik vites satışları yüzde 95, A sınıfı küçük otomobillerde ise yüzde 96,3 olarak ODMD kayıtlarında yer aldı.

Bu yılki satışlar her şeyi gözler önüne serdi! Manuel otomobil tarih oluyor - 2. Resim

DİZEL RÜYASIDA BİTTİ

Yakın tarihe kadar en çok aranan ve “altın kombinasyon” olarak adlandırılan dizel-otomatik model tercihi de yerini benzinli ve hibrit modellere bıraktı. Özellikle elektrikli model ataklarının peş peşe yaşandığı günümüzde Türkiye otomobil pazarında, yılın ilk yarısı satılan araçlar içinden benzinli otomobil satışları yüzde 66, hibrit otomobil satışları yüzde 14 pay alırken, dizel otomobil satışları ise sadece yüzde 10,8 pay alabildi. Elektrikli otomobil satışlarında ise 160 kW altında yer alan ve MTV oranı düşük modellerde satışlar %237,1 artış yakalarken; toplam satışlardaki elektrikli oranı ise yüzde 8,5’e ulaştı. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; pazarda satışa sunulan elektrikli otomobillerin hiç birinde düz vites seçeneği yer almıyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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