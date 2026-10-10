Bugatti Rimac CEO’su Mate Rimac, Avrupalı otomobil üreticilerini İsviçreli saat üreticilerini örnek göstererek Çinli rakipleriyle yarışmasını eleştirdi. Rimac’a göre Avrupa’nın çıkış yolu, kaliteli malzemeler, işçilik ve kendine özgü otomobillerden geçiyor.

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Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa’daki yükselişi karşısında markalar yeni stratejiler ararken Mate Rimac’tan dikkat çekici bir öneri geldi. Bugatti Rimac’ın CEO’su, Instagram’da yayımladığı videoda Avrupalı üreticilerin rakiplerini izlemek yerine kendilerini farklı kılan özelliklere odaklanması gerektiğini savundu.

Rimac, sektörün sorunlarına çözüm bulmak için danışmanlara büyük kaynaklar ayrılmasını da eleştirdi. Ona göre Çinli üreticilerin güçlü olduğu alanlarda benzer ürünler geliştirmeye çalışmak, Avrupa otomobillerinin ayırt edici karakterini zayıflatıyor.

DAHA BÜYÜK EKRAN YARIŞINA İTİRAZ

Rimac’ın eleştirisinin merkezinde büyüyen ekranlar, kabinden kaldırılan fiziksel düğmeler ve sürekli öne çıkarılan şarj hızı bulunuyor. Çinli üreticilerin bu alanlarda ciddi ilerleme kaydettiğini belirten yönetici, aynı yaklaşımı benimseyerek onları geride bırakmanın çok zor olacağını düşünüyor.

Önerisi, otomobilin kullanıcıya sunduğu deneyimi yeniden malzeme kalitesi ve dokunma hissi üzerinden güçlendirmek. Videoda çevresindeki kabin parçalarını gösteren Rimac; deri, gerçek malzemeler ve elle kullanılan kumandaları örnek veriyor. Böylece lüksün ekran boyutuyla ölçülmesine karşı çıkıyor.

Bugatti CEO’sundan Avrupalı markalara çağrı: Çinlileri taklit etmeyin, gerçek lükse dönün

İSVİÇRE SAATÇİLİĞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Rimac, Avrupa otomotiv sektörünün geleceği için İsviçre saat endüstrisini örnek gösteriyor. Bu yaklaşımda hedef, mümkün olan en fazla müşteriye ulaşmak yerine belirli bir alanda güçlü kimlik ve yüksek değer oluşturmak.

İsviçreli üreticilerin herkese saat satmaya çalışmadığını vurgulayan Rimac, Avrupa otomobil markalarının da kendilerine özgü bir pazar bulması gerektiğini savunuyor. Yöneticiye göre üretim adedinden çok, müşterinin ürün için neden daha fazla ödeme yapmak isteyeceği üzerinde durulmalı.

BENTLEY CEO’SUNDAN ESPRİLİ DESTEK

Paylaşım, otomotiv dünyasında da karşılık buldu. Bentley CEO’su Frank-Steffen Walliser paylaşımın altına, markanın stratejisini açıklamaması gerektiğini söyleyen esprili bir yorum bıraktı. Bu tepki, geleneksel işçilik ve malzeme kalitesinin lüks otomobil markaları açısından hala güçlü bir rekabet unsuru olduğunu hatırlattı.

BÜTÜN MARKALAR İÇİN AYNI ÇÖZÜM KOLAY DEĞİL

Rimac’ın önerisinin büyük üreticilere nasıl uygulanacağı ise tartışmalı. Çok sınırlı sayıda otomobil üreten bir lüks marka ile geniş model yelpazesine sahip üreticilerin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla daha kaliteli kabinler ve belirgin bir marka kimliği geniş ölçekte uygulanabilecek fikirler olsa da bütün Avrupa sektörünün küçük ve pahalı bir pazara yönelmesi çok daha kapsamlı bir dönüşüm gerektiriyor.

ÇİNLİ MARKALAR AVRUPA’DA DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Açıklama, Çinli üreticilerin Avrupa’daki varlığını artırdığı bir döneme denk geliyor. Reuters’a göre 2026 Paris Otomobil Fuarı’na rekor düzeyde 20 Çinli marka katılacak. Bu sayı, 2024’teki etkinliğin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

BYD ve Chery gibi isimlere yeni markaların eklenmesi, rekabetin daha geniş bir ürün yelpazesine yayılacağını gösteriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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