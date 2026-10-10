Honda, elektrikli araçlara hareket halindeyken yol üzerinden kablosuz enerji aktaracak bir sistem geliştiriyor. Projede ilk hedef ticari araçlar olurken Japonya’daki kamu yolu testlerinin 2027 mali yılından itibaren başlaması planlanıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Elektrikli araçlarda şarj sürelerini kısaltma yarışı sürerken Honda, yolculuk sırasında enerji almayı mümkün kılacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yolun içine yerleştirilen vericiler ile araçtaki alıcı arasında kablosuz enerji aktarımı sağlayan sistem, şarj için durma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.

Honda R&D, Taisei Corporation ve Taisei Rotec, ortak çalışmalar sonucunda sistemin temel teknolojisini geliştirdiklerini açıkladı. Projenin sonraki aşamasında dayanıklılık ve yüksek güç testleri yapılacak, ardından gerçek trafik koşullarındaki denemelere geçilecek.

Yoldan şarj olan elektrikli araç teknolojisi: İlk hedef kamyonlar

ENERJİ YOLDAN ARACA AKTARILACAK

Dinamik kablosuz güç aktarımı olarak adlandırılan teknoloji, yol kaplamasına gömülen ünitelerle çalışıyor. Yol kenarındaki elektrik besleme sistemi bu ünitelere enerji sağlarken aracın altına yerleştirilen alıcı, manyetik bağlantı üzerinden elektriği alıyor.

Böylece araç, gerekli altyapıyla donatılmış yol kesiminden geçerken kabloya bağlanmadan enerji kazanabiliyor. Bunun için hem yolun hem de aracın uygun ekipmana sahip olması gerekiyor.

İLK KULLANIM ALANI LOJİSTİK OLACAK

Honda, teknolojiyi başlangıçta lojistik ve taşımacılık sektörlerinde kullanıma sunmayı amaçlıyor. Büyük ticari araçların yolculuk sırasında enerji alabilmesi, şarj noktalarında durma sıklığını azaltabilecek bir avantaj olarak görülüyor.

Binek otomobiller de sistemin uzun vadeli kullanım alanları arasında bulunuyor.

Yoldan şarj olan elektrikli araç teknolojisi: İlk hedef kamyonlar

150 KW GÜÇ SEVİYESİ TEST EDİLECEK

Geliştirme programının ilerleyen aşamalarında, büyük ticari araçlara yönelik 150 kW’a kadar kablosuz güç aktarımının değerlendirilmesi planlanıyor. Yüksek hızda ilerleyen araçlara enerji aktarımının güvenilirliği de incelenecek.

YOLUN KAMYON YÜKÜNE DAYANMASI GEREKİYOR

Projenin önemli başlıklarından biri, elektrik donanımının ağır araçların altında uzun süre çalışabilmesi. Honda’nın açıklamasında, yaklaşık 20 ton toplam ağırlığa sahip ticari araçların geçişine uygun yol yapısı üzerinde duruluyor.

2026’nın sonlarından itibaren oluşturulacak yeni test yolunda uzun süreli yük denemeleri, enerji aktarım ölçümleri ve elektromanyetik alan sızıntısına karşı önlemler değerlendirilecek. Ardından Japonya’nın 1 Nisan 2027’de başlayan mali yılından itibaren Chiba’daki Tateyama Otoyolu’nda yürütülecek gösterim projesine katılım planlanıyor.

Yoldan şarj olan elektrikli araç teknolojisi: İlk hedef kamyonlar

ŞARJ İSTASYONLARINI TAMAMLAYACAK

Hareket halinde kablosuz şarj, yakın vadede geleneksel şarj istasyonlarının yerini alacak bir çözüm olarak sunulmuyor. Honda’nın hedefi, sürüş sırasında sağlanan enerjiyle evde veya halka açık istasyonlarda şarj etme ihtiyacını seyrekleştirmek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala