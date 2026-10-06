Octavia, Skoda’nın ilk tam hibrit modeli oldu. Liftback ve Combi gövdelerle sunulacak sistem, harici şarj gerektirmeden kısa mesafelerde elektrikli sürüş sağlıyor. İlk teslimatlar Aralık 2026’da planlanıyor.

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Skoda, Octavia’nın motor seçeneklerini tam hibrit teknolojiyle genişletti. Yeni sistem, 1,5 litrelik TSI evo2 benzinli motoru iki elektrik motoru ve tek oranlı otomatik şanzımanla birleştiriyor.

Skoda Octavia tam hibrite geçti: Şarj gerektirmeyen iki yeni motor seçeneği

136 VE 170 BEYGİRLİK SEÇENEKLER

Modeller, toplam sistem gücü 100 kW (136 beygir) ve 125 kW (180 beygir) olarak iki farklı güç seçeneğiyle satışa sunuluyor. Her ikisinde de azami hız 180 km/s ile sınırlandırılıyor.

Arka koltukların altındaki 1,6 kWh batarya, fren enerjisinin geri kazanılması ve benzinli motorun çalıştırdığı jeneratörle dolduruluyor. Otomobil yaklaşık iki kilometre boyunca yalnızca elektrikle ilerleyebiliyor.

40 litrelik yakıt deposuna sahip olan araç 100 kilometrede ortalama 4,3 lt tüketim sunuyor.

Skoda Octavia tam hibrite geçti: Şarj gerektirmeyen iki yeni motor seçeneği

SÜRÜŞ KOŞULLARINA GÖRE ÇALIŞMA BİÇİMİ DEĞİŞİYOR

Düşük hızlarda benzinli motor elektrik üretirken tekerlekleri elektrik motoru çevirebiliyor. Daha yüksek hızlarda ve sabit sürüşte benzinli motor ön tekerleklere doğrudan bağlanıyor; elektrik motoru gerektiğinde destek veriyor. Geçişler otomatik gerçekleşiyor.

SİPARİŞLER EKİMDE AÇILIYOR

Selection ve Sportline donanımlarıyla sunulacak tam hibrit Octavia’da 13 inç multimedya ekranı ve 10 inç dijital gösterge bulunuyor. Bagaj hacmi liftback’te 460, Combi’de 485 litre olarak açıklandı. Koltuklar yatırıldığında ise sırasıyla 1400 lt ve 1540 litre oluyor.

Açıklanan takvime göre siparişler Ekim 2026’da açılacak ve ilk teslimatlar Aralık 2026’da yapılacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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