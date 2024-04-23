BYD pick-up pazarına el atıyor

Pekin fuarında tanıtmaya hazırlandığı yeni pick-up modelini resmi X hesabından duyuran elektrikli araç devi BYD, büyük SUV modellerinden sonra ticari sınıfa da göz kırpmaya başladı. Önceliği ABD pazarına vermesi beklenen Çinli üretici, ardından Avrupa pazarına giriş yapacak. Elektrikli modellerinden tanıdığımız marka bu araçta karşımıza şarj edilebilir hibrit motorla çıkıyor, işte detaylar:

Elektrikli araçlar dünyasında Tesla ile zirve yarışını önde götüren Çinli üretici BYD, farklı platformlarda şansını denemek istiyor. Resmi X hesabından yeni pick-up modelinin ön gösterimini yapan BYD aracın ismini Shark olarak açıkladı ve paylaşımı Çince yerine İngilizce yapması ayrıca bir dikkat çeken nokta olarak değerlendirildi.

AVRUPA PAZARI 2’Cİ PLANDA

Öncelikle Meksika ve Amerika ardından Kanada pazarı için düşünülen model planlamalara göre Pekin’de 25 Nisanda kapılarını açacak olan otomobil fuarında ilk defa sergilenecekti. Fakat Meksika’da casus fotoğrafları çekilen aracın kamuflajsız hali fuardan birkaç gün önce internette yayılmaya başladı. Bunun bir pazarlama taktiği olduğunu ileri sürenler olsa da gerçek olan bir şey var ki o da BYD’nin artık SUV modellerden sonra ticari tarafta da büyümeye odaklandığı…

Shark ismi ile satışa sunulacak olan bu pick-up; pek çok açıdan BYD’nin Bao 5 isimli SUV modelinden özellikler taşıyor. Araç özellikle off-road ve PHEV yani şarj edilebilen hibrid araçları için tasarlanan DMO platformunu üzerine inşa edilirken bu platform aynı zamanda ülkemizde satışa sunulan BYD SEAL U DM-i modelinde de kullanılıyor.

HEM SUV HEM PICK-UP

1.5 ve 2.0 litrelik benzinli şarj edilebilir hibrit motorlarla entegre edilebilir şekilde tasarlanan DMO platformu, BYD’nin yakın gelecekte bir çok yeni aracında kullanması bekleniyor. Tamamen elektrikli otomobillerin aksine iki farklı motor tipine ev sahipliği yapan ve tamamen bu şekilde çalışması için özel mühendislikle geliştirilen bu platform aynı zamanda boyutsal olarak değişim özelliğine de sahip.

C-SUV, D-SUV veya C-Sedan gibi farklı boyutlarda araçlara alt yapı desteği verebilecek nitelikte üretilen DMO platformu aynı zamanda BYD ile iş birliği yapan diğer üretici markalarında markajına girmiş durumda. BYD tarafından testleri zorlu şartlar altında tamamlandıktan sonra pick-up formuna da uyum sağlayan DMO alt yapısı ağır yükler altında çalışabilecek kapasitede olmasından dolayı, D ve C SUV sınıfında oldukça dayanıklı modellere olanak sağlayacağı düşünülüyor.

GÜÇLÜ TASARIM HATLARI

Efsaneleşmiş Ford F150 modelinden ciddi şekilde esinlenen tasarım çizgileri, araçta kaslı bir duruş sergilemesine olanak sağlamış. Köşeli hatlara sahip LED aydınlatma grubu, çamurluklar üzerinde konumlanan ince dodikler, çift renkli 19 inçlik jantlar dış tasarımdan dikkat çeken detaylar arasında. Fakat asfalt tipi düşük yanak çapına sahip incecik lastikler BYD Shark’ın güçlü duruşunu oldukça zayıflattığı da ortada….