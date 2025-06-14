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Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L 
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli otomotiv devi Chery, amiral gemisi plug-in hibrit sedanı A9L'nin resmi lansmanın Temmuz ayı başında yapılacağını doğruladı. Daha önce teaser görselleri paylaşılan model, D-Sedan sınıfında BYD Han, Mercedes E Serisi, BMW 5 Serisi ve Geely Galaxy 8 gibi modelleri hedef tahtasına koyuyor. A9L, sadece elektrikle 260 km, benzin + elektrik modunda ise toplam 2.000 km menzil vadediyor, işte detaylar...

Hong Kong Uluslararası Otomotiv Fuarı’ında yeni nesil sedan modelini tanıtan Chery, göz alıcı tasarımı, gelişmiş hibrit teknolojisi ve uzun menzil verileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aerodinamik ve sportif hatları dikkat çeken A9L, yalnızca 0,23 Cd’lik sürtünme katsayısıyla sınıfının en verimli gövde tasarımlarından birine sahip. Kapalı ön ızgara, tam genişlikte LED ışık şeridi ve gümüş detaylarla bezenmiş arka tampon gibi detaylar, aracın modern karakterini pekiştirmiş. 

Mekanik destekli yarı gizli kapı kolları, mat yüzeyli hava perdeleri ve aktif arka spoyler gibi sportif ögeler de tasarıma dinamik bir hava katmış. 5.018 mm uzunluk, 1.965 mm genişlik ve 3.000 mm dingil mesafesi A9L, D segmentinde güçlü bir duruş sergileyecek gibi duruyor. 

Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L  - 1. Resim

2.000 KİLOMETRELİK REKOR MENZİL 

A9L’in kalbinde Chery'nin Super Hybrid Electric 6.0 sistemi yer alıyor. 1.5 litrelik turbo motor, 160 kW güç ve 310 Nm tork üretirken, 33,7 kWh kapasiteli Kunpeng Blade batarya sayesinde araç yalnızca elektrikle 260 kilometreye kadar yol alabiliyor. Tam dolu batarya ve yakıtla birlikte sunulan toplam menzil ise yaklaşık 2.000 kilometreye ulaşıyor. Güç, kademesiz DHT Pro şanzımanla tekerleklere aktarılıyor.

Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L  - 2. Resim

LÜKS VE TEKNOLOJİNİN BULUŞMASI 

İç mekânda, çift tonlu döşeme seçenekleri (siyah-kırmızı veya kahverengi-beyaz), süet benzeri kaplamalar ve krom vurgular lüks algısını artırmış. Uzun dingil mesafesi sayesinde arka koltuk yolcularına geniş diz ve baş mesafesi sunulurken, çift katmanlı dolgulu koltuklar ve uzatılmış oturma minderleri konfor seviyesini yukarı taşıyor.

Aracın bilgi-eğlence sistemi Qualcomm Snapdragon 8255 yonga setiyle çalışıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında Lidar, milimetre dalga radarları, çevresel görüş ve panoramik kameralar ile ultrasonik sensörler yer alıyor. NVIDIA destekli Orin Y 200T platformuna dayanan sistem, otoyolda ve şehir içi kullanımda otonom sürüşe yardımcı olan "NOA" özelliklerini de barındırıyor. Daha giriş seviyesindeki donanımlarda ise LiDAR yerine geleneksel L2 destek sistemleri sunulacak.

Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L  - 3. Resim

KÜRESEL BÜYÜMENİN YENİ YÜZÜ 

Fuarda konuşma yapan Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, markanın toplam 5 milyon araç ihracatını aşmaya hazırlandığına vurgu yaptı. Bu açıklama, Chery'nin sadece iç pazarda değil, küresel ölçekte de iddialı hedefler ortaya koyduğunu kanıtlıyor. A9L’in 2026’nın ilk çeyreğinde uluslararası pazarlarda satışa sunulması beklenirken, şirket yönetimi ise yaklaşan halka arzdan elde edilecek fonların büyük kısmının yeni enerji araçları Ar-Ge'sine ve yurt dışı pazarlardaki varlığın genişletilmesine aktarılacağı dikkatle ön plana çıkarıyor. 

Chery’den 2 bin km menzile sahip plug-in hibrit sedan: A9L  - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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