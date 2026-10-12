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T-Otomobil

Çinli otomobil devi düğmeye bastı! Avrupa'da 2 yeni fabrika

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Çinli otomobil devi düğmeye bastı! Avrupa'da 2 yeni fabrika
Başlık ResmiÇinli otomobil devi düğmeye bastı! Avrupa'da 2 yeni fabrika

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim ağını genişletmek için iki yeni fabrika kurmayı hedefliyor. Şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Fransa'nın olası yatırım için değerlendirilen ülkeler arasında bulunduğunu açıkladı.

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Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretim kapasitesini artırmak için iki yeni fabrika kurmayı planlıyor. BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Avrupa'da yeni yatırımlar yapacaklarını belirterek Fransa'nın fabrika kurulabilecek ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen uluslararası otomobil fuarına katılan Li, Fransız BFM Business kanalına yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa'daki yatırım hedeflerini anlattı.

Avrupa'da üretimi artırmayı planladıklarını belirten Li, “Avrupa'ya büyük çaplı yatırımlar yapacağız ve tıpkı Macaristan'da olduğu gibi, üretimi Avrupa'ya taşıyacağız. Avrupa'da 2. ve 3. fabrikaları kurmaya çalışacağız” dedi.

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BYD'nin uzun vadeli yatırımlara odaklandığını vurgulayan Li, Fransa'da fabrika kurulması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Fransa'nın yatırım için değerlendirilen ülkeler arasında yer aldığını belirten Li, ülkenin rekabetçi enerji koşullarına dikkat çekti.

Li, “Fransa kısa listede çünkü çok rekabetçi bir enerjiye sahipsiniz. Yalnızca fabrikalar söz konusu değil, yerel satıcıya da yardımcı olmak istiyoruz. Amacımız basit; Fransız tüketicilerin BYD'yi sevmesini, onu bir Fransız markası olarak görmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Stella Li, Fransa'ya fabrika kurma olasılığını yakından değerlendirdiklerini de kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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