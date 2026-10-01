BYD'den ekim ayında zam yok! İşte yeni fiyat listesi

Çinli otomobil devi BYD, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. İşte BYD Türkiye'nin Ekim ayı fiyat listesi ve satışta bulunan tüm modellerin güncel fiyatları.

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2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında 4’e ve son olarak Eylül ayı itibariyle 3’e düşürdü.

Çinli markanın 2026 yılı Ekim ayı fiyat listesinde Seal, Sealion ve Tang modelleri bulunuyor.

Marka 6 ayın ardından Ekim ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı. Seal modelinde ise indirim kampanyası uygulanıyor.

İşte 1 Ekim itibarıyla BYD modellerinin fiyatları:

Model Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 390 kW AWD - Excellence 4.077.000 3.772.000 BYD SEALION 7 390 kW AWD - Excellence 4.190.000 - BYD TANG 380 kW AWD - Flagship 5.418.000 -

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