Toyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim

Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.



Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Toyota’nın bazı modellerinde Ekim ayı fiyat listesinde küçük zamlar yapıldı. Ayrıca marka modele göre Ekim ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 800.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Ekim ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE EYLÜL-EKİM FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODEL Kampanyalı Eylül Fiyatı (TL) Kampanyalı Ekim Fiyatı (TL) Fark (TL) Corolla Vision Plus 1.850.000 1.965.000 115.000 Corolla Dream 2.150.000 2.150.000 0 Corolla Dream X-Pack 2.275.000 2.275.000 0 Corolla Flame X-Pack 2.335.000 2.335.000 0 Corolla Passion X-Pack 2.630.000 2.630.000 0 Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.968.000 2.968.000 0 Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.540.000 2.540.000 0 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.775.000 2.775.000 0 Corolla Cross Hybrid 2.875.000 2.899.000 24.000 C-HR Hybrid 2.325.000 2.400.000 75.000 Corolla Hatchback Hybrid 2.188.000 2.230.000 42.000 Yaris Cross Hybrid 2.295.000 2.360.000 65.000 Yaris Hybrid 1.999.000 2.080.000 81.000 Land Cruiser Prado 14.750.000 15.000.000 250.000

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Ekim ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Ekim ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.965.000 TL 580.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 603.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 630.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 791.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL 667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 513.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL 522.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.413.000 TL 2.899.000 TL 514.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.660.000 TL 3.110.000 TL 550.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.234.000 TL 3.600.000 TL 634.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.859.000 TL 2.400.000 TL 459.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.112.000 TL 2.873.000 TL 239.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.419.000 TL 3.132.000 TL 287.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.577.000 TL 3.307.000 TL 270.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.960.000 TL 2.230.000 TL 730.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 267.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.820.000 TL 2.360.000 TL 460.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.345.000 TL 2.805.000 TL 540.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.521.000 TL 2.080.000 TL 441.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.918.000 TL 2.550.000 TL 368.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası

Land Cruiser Prado 19.995.000 15.000.000 4.995.000 TL



TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODEL LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM Hilux 4.325.000 TL 4.109.000 TL 216.000 TL Proace City 2.101.000 TL 1.711.000 TL 390.000 TL Proace City Cargo 1.475.000 TL 1.216.000 TL 259.000 TL Proace Verso 2.507.000 TL 2.324.000 TL 183.000 TL Proace Cargo 1.795.000 TL 1.625.000 TL 170.000 TL Proace Max 1.985.000 TL 1.630.000 TL 355.000 TL Proace Max Kamyonet 2.095.000 TL 1.690.000 TL 405.000 TL

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala