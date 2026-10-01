Toyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim
Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.
Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.
Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.
Toyota Hilux... Hidrojenle yarışacak
Toyota’nın bazı modellerinde Ekim ayı fiyat listesinde küçük zamlar yapıldı. Ayrıca marka modele göre Ekim ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 800.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Ekim ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?
İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE EYLÜL-EKİM FİYATLARI VE ZAM FARKI
|MODEL
|Kampanyalı Eylül Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Ekim Fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|Corolla Vision Plus
|1.850.000
|1.965.000
|115.000
|Corolla Dream
|2.150.000
|2.150.000
|0
|Corolla Dream X-Pack
|2.275.000
|2.275.000
|0
|Corolla Flame X-Pack
|2.335.000
|2.335.000
|0
|Corolla Passion X-Pack
|2.630.000
|2.630.000
|0
|Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT
|2.968.000
|2.968.000
|0
|Corolla Hybrid Dream-X-Pack
|2.540.000
|2.540.000
|0
|Corolla Hybrid Flame X-Pack
|2.775.000
|2.775.000
|0
|Corolla Cross Hybrid
|2.875.000
|2.899.000
|24.000
|C-HR Hybrid
|2.325.000
|2.400.000
|75.000
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.188.000
|2.230.000
|42.000
|Yaris Cross Hybrid
|2.295.000
|2.360.000
|65.000
|Yaris Hybrid
|1.999.000
|2.080.000
|81.000
|Land Cruiser Prado
|14.750.000
|15.000.000
|250.000
BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Japon otomobil devi Toyota, Ekim ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Ekim ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.
İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları
|VERSİYON
|LİSTE FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|İNDİRİM
|1.5 Vision Plus Multidrive S
|2.545.500 TL
|1.965.000 TL
|580.500 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|2.753.500 TL
|2.150.000 TL
|603.500 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|2.905.000 TL
|2.275.000 TL
|630.000 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|3.126.000 TL
|2.335.000 TL
|791.000 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|3.297.500 TL
|2.630.000 TL
|667.500 TL
Toyota Corolla Hybrid indirim oranları
|1.8 Hybrid Dream e-CVT
|2.968.000 TL
|-
|-
|1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
|3.053.000 TL
|2.540.000 TL
|513.000 TL
|1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|3.297.000 TL
|2.775.000 TL
|522.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|3.413.000 TL
|2.899.000 TL
|514.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|3.660.000 TL
|3.110.000 TL
|550.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|4.234.000 TL
|3.600.000 TL
|634.000 TL
Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.859.000 TL
|2.400.000 TL
|459.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|3.112.000 TL
|2.873.000 TL
|239.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
|3.419.000 TL
|3.132.000 TL
|287.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|3.577.000 TL
|3.307.000 TL
|270.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.960.000 TL
|2.230.000 TL
|730.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|3.050.000 TL
|2.783.000 TL
|267.000 TL
|1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT
|3.050.000 TL
|2.783.000 TL
|267.000 TL
Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT
|2.820.000 TL
|2.360.000 TL
|460.000 TL
|1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
|3.345.000 TL
|2.805.000 TL
|540.000 TL
Corolla Yaris Hybrid indirim oranları
|Versiyon
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|2.521.000 TL
|2.080.000 TL
|441.000 TL
|1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.918.000 TL
|2.550.000 TL
|368.000 TL
Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası
|Land Cruiser Prado
|19.995.000
|15.000.000
|4.995.000 TL
TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ
|MODEL
|LİSTE FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|İNDİRİM
|Hilux
|4.325.000 TL
|4.109.000 TL
|216.000 TL
|Proace City
|2.101.000 TL
|1.711.000 TL
|390.000 TL
|Proace City Cargo
|1.475.000 TL
|1.216.000 TL
|259.000 TL
|Proace Verso
|2.507.000 TL
|2.324.000 TL
|183.000 TL
|Proace Cargo
|1.795.000 TL
|1.625.000 TL
|170.000 TL
|Proace Max
|1.985.000 TL
|1.630.000 TL
|355.000 TL
|Proace Max Kamyonet
|2.095.000 TL
|1.690.000 TL
|405.000 TL