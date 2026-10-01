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T-Otomobil

Toyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim

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Toyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim
Başlık ResmiToyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim

Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yaris Cross'tan Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri nedeniyle tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

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Toyota’nın bazı modellerinde Ekim ayı fiyat listesinde küçük zamlar yapıldı. Ayrıca marka modele göre Ekim ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor. Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da ise 800.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Ekim ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE EYLÜL-EKİM FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODELKampanyalı Eylül Fiyatı (TL)Kampanyalı Ekim Fiyatı (TL)Fark (TL)
Corolla Vision Plus1.850.0001.965.000115.000
Corolla Dream2.150.0002.150.0000
Corolla Dream X-Pack2.275.0002.275.0000
Corolla Flame X-Pack2.335.0002.335.0000
Corolla Passion X-Pack2.630.0002.630.0000
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT2.968.0002.968.0000
Corolla Hybrid Dream-X-Pack2.540.0002.540.0000
Corolla Hybrid Flame X-Pack2.775.0002.775.0000
Corolla Cross Hybrid2.875.0002.899.00024.000
C-HR Hybrid2.325.0002.400.00075.000
Corolla Hatchback Hybrid2.188.0002.230.00042.000
Yaris Cross Hybrid2.295.0002.360.00065.000
Yaris Hybrid1.999.0002.080.00081.000
Land Cruiser Prado14.750.00015.000.000250.000

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Ekim ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Ekim ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları

VERSİYONLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
1.5 Vision Plus Multidrive S2.545.500 TL1.965.000 TL580.500 TL
1.5 Dream Multidrive S2.753.500 TL2.150.000 TL603.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S2.905.000 TL2.275.000 TL630.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S3.126.000 TL2.335.000 TL791.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S3.297.500 TL2.630.000 TL667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları

1.8 Hybrid Dream e-CVT2.968.000 TL--
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT3.053.000 TL2.540.000 TL513.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT3.297.000 TL2.775.000 TL522.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT3.413.000 TL2.899.000 TL514.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.660.000 TL3.110.000 TL550.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT4.234.000 TL3.600.000 TL634.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.859.000 TL2.400.000 TL459.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.112.000 TL2.873.000 TL239.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT3.419.000 TL3.132.000 TL287.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.577.000 TL3.307.000 TL270.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.960.000 TL2.230.000 TL730.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT3.050.000 TL2.783.000 TL267.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.050.000 TL2.783.000 TL267.000 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT2.820.000 TL2.360.000 TL460.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT3.345.000 TL2.805.000 TL540.000 TL

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Flame e-CVT2.521.000 TL2.080.000 TL441.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT2.918.000 TL2.550.000 TL368.000 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası

Land Cruiser Prado19.995.00015.000.0004.995.000 TL


TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODELLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
Hilux4.325.000 TL4.109.000 TL216.000 TL
Proace City2.101.000 TL1.711.000 TL390.000 TL
Proace City Cargo1.475.000 TL1.216.000 TL259.000 TL
Proace Verso2.507.000 TL2.324.000 TL183.000 TL
Proace Cargo1.795.000 TL1.625.000 TL170.000 TL
Proace Max1.985.000 TL1.630.000 TL355.000 TL
Proace Max Kamyonet2.095.000 TL1.690.000 TL405.000 TL
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