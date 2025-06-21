Çinliler durdurulamıyor: Huawei’den 5 dakikada 3 bin km menzilli batarya patenti

Huawei, elektrikli araç sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek bir teknolojiyle gündemde. Şirket, 5 dakikada 3.000 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden sülfür bazlı katı hal pil teknolojisi için patent aldı. Bu gelişme, Huawei'nin gelişmiş enerji depolama alanındaki iddialı yükselişini ve Çin'in bu alandaki liderlik hedefini gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 5 dakikada 3.000 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden sülfür bazlı katı hal pil teknolojisi için aldığı patentle tüm dikkatleri izerine çekti. Elektrikli araçlar için adeta devrim niteliği taşıyan bu katı hal pil mimarisi, 400 ila 500 Wh/kg arasında enerji yoğunlukları sunuyor. Bu da mevcut lityum iyon bataryaların iki ila üç katına denk geliyor. Huawei'nin çözümü, sülfür bazlı bataryaların ticarileşmesinin önündeki önemli engellerden biri olan sülfür elektrolitlerinin lityum arayüzündeki yan reaksiyonlarını, nitrojenle dopingleyerek ele almayı hedefliyor. Bu sayede güvenlik ve çevrim ömrünün artırılması amaçlanıyor.

ÇİNLİLER BATARYA TEKNOLOJİLERİNDE ARAYI AÇIYOR

Huawei batarya üretimi yapmasada bu alandaki araştırmaları, Çinli teknoloji ve otomotiv şirketlerinin katı hal pil teknolojilerine artan ilgisinin bir yansıması. Huawei daha önce de yüksek iletkenliğiyle bilinen ancak maliyeti yüksek olan sülfür elektrolitlerinin sentezi için ayrı bir patent başvurusu yapmış ve Xiaomi, Nio gibi firmalar da, mevcut pil tedarikçilerine bağımlılığı azaltmak ve elektrikli araç üretim maliyetlerini düşürmek için bu alanda tetiklemişti.

JAPONLAR ENDİŞELİ

Huawei'nin iddialı menzil ve şarj süreleri teorik olsa da, bu teknik vaat ve Huawei'nin alana girişi, küresel rakipler arasında büyük yankı uyandırdı. Japon ve Güney Kore medyası, Çin'in yeni nesil pil teknolojilerindeki hızlı yükselişi konusunda endişelerini dile getiriyor. Toyota, Panasonic ve Samsung gibi geleneksel liderler on yılı aşkın süredir katı hal pil Ar-Ge'sine yatırım yaparken, Çinli kuruluşlar yıllık 7.600'den fazla patent başvurusuyla küresel faaliyetin %36,7'sini oluşturuyor.

Önemli engeller devam etse de (yüksek üretim maliyetleri ve düşük iyonik iletkenlik gibi), Huawei'nin bu hamlesi, elektrikli mobilite dünyasında menzil kaygısını ortadan kaldırabilecek ve şarj sürelerini dramatik şekilde kısaltabilecek bir potansiyeli işaret ediyor. Bu teknolojilerin ticarileşmesi, otomotiv sektöründe yeni bir enerji bağımsızlığı dönemini başlatabilir.