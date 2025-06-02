ABD’de son iki yılda en çok geri çağırma Ford’tan geldi

2024 yılında da ABD'de en çok geri çağırma yapan otomobil üreticisi olarak kayıtlara geçen Ford Motor Company, yıl içinde 4.1 milyon aracı kapsayan toplam 63 geri çağırma duyurmuştu. 2025 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) ABD’de en fazla geri çağırma yapan üretici konumunda bulunan markada, söz konusu arızalarla ilgili yaşanan olumsuz bir durum henüz rapor edilmedi.

2024 ve 2025 yıllarında ABD'de önemli sayıda geri çağırma yaparak dikkatleri üzerine çeken Ford yine 30 bin aracı kapsayan bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre direksiyon sisteminde tespit edilen riskli bir parçadan dolayı 2024-2025 arası üretilen F-150 Lightning BEV araçlardan bazıları için geri çağırma duyurusu yapılacak.

EN BÜYÜK GERİ ÇAĞIRMA 2025 MAYISTA OLDU

2025 yılı geri çağırmalarının en büyüğü Mayıs ayında duyuruldu. 1.075.299 adet aracı etkileyen bu geri çağırmanın temel nedeni, geri görüş kamerasının görüntüsünün gecikmesi veya hiç görüntü vermemesiydi. Bu sorun, 2021-2024 model yılı F-150, Transit ve Bronco modellerini kapsıyordu. Mayıs ayında ayrıca genel elektrik sistemi sorunları nedeniyle 822 bin araç NHTSA tarafından geri çağrıldı. Ayrıca, Nisan 2025'te 24.655 adet 2025 model Ford Explorer, güç aktarım kontrol modülü yazılımındaki arıza nedeniyle geri çağrılırken, 145.000'den fazla Ford ve Lincoln aracında fren hidroliği sızıntısı ve yazılım hataları tespit edilmişt.

2024 yılında ise Ford, toplam 63 geri çağırma kampanyasıyla yaklaşık 4.1 milyon aracı etkiledi. Yılın en büyük geri çağırması, 2011-2019 model yılları arasındaki 1.889.110 adet Ford Explorer'da A-sütunu trim parçalarının ayrılması riski nedeniyle gerçekleşti. Haziran 2024'te ise 552.188 adet 2014 model F-150 kamyonet, şanzıman sorunları nedeniyle geri çağrılırken, 456.565 adet Maverick ve Bronco Sport modelinde düşük akü şarjı sorunu yaşandı. Ford, bu sorunları genellikle yazılım güncellemeleri veya parça değişimleriyle gidererek, etkilenen araç sahiplerine ücretsiz onarım imkanı sağlarken, söz konusu tespitlerle ilgili kayıtlara geçen herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AVRUPA’DAKİ ÇAĞRILAR ABD KADAR ŞEFFAF DEĞİL

Ford Motor Company'nin 2024 ve 2025 yıllarındaki Avrupa geri çağırma verileri, ABD'deki gibi merkezi ve detaylı olarak açıklanmıyor. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'taki geri çağırmalar genellikle ulusal otoriteler aracılığıyla duyurulduğundan, net bir rakam ortaya koymak pek mümkün olmuyor. Ancak, ABD'deki yazılım veya parça sorunları gibi küresel geri çağırmaların Avrupa pazarlarını da etkilediği biliniyor. Özellikle batarya sorunları (elektrikli/hibrit modellerde), motor bileşenleri, şanzıman hataları ve yazılımsal aksaklıklar gibi model bazlı geri çağırmalar Avrupa'da daha sık görülüyor.

Örneğin, 2024-2025 model E-Transit Chassis Cab'da batarya montajı, F-150 ve Expedition'da motor bileşenleri veya çeşitli modellerde şanzıman ve yazılım sorunları gibi durumlar Avrupa'yı da kapsıyor. Avrupa'daki her ülkenin kendi veri tabanı olması nedeniyle, geri çağırma adetleri model ve bölge bazında takip ediliyor.