Elektrikli araç algısı pozitif yönde değişiyor

Avrupa’da şarj soketi başında 13 elektrikli araç düşerken, Türkiye’de bir şarj soketine 9 araç düşüyor. 2024 ikinci yarıda iki katına ulaşması beklenen şarj noktaları 30 bin adetlere tırmanacak. 2023 yılında tüm Dünya’da EV satışları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterirken, dev filo araçlarına sahip şirketler araç parklarını elektrikli modellere çevirmeye başladı. Pazarda Tesla’nın ucuz modeli ve Togg’un faizsiz kredi kampanyası rekabet arttı…

Otomotiv endüstrisi hem global çapta hem de ülkemizde son 5 yılda ilginç gelişmelere sahne oldu. Pandemi ile başlayan süreci önce çip krizi ardından ham madde, lojistik ve tedarik gibi kriz izledi. Aynı zamanda hayatımıza hızlı bir giriş yapan elektrikli otomobil tarafında ise soru işaretleri devam ediyor. Bu yıl ülkemizde minimum 100 bin adet elektrikli araç satışı öngörüsünü paylaşan Sarjagel Genel Müdürü Selçuk Nazik “Bugün Avrupa’da soket başında 13 elektrikli araç düşerken ülkemizde 9 araç düşüyor. 2024’te 30 bine ulaşacak soket sayısıyla çok daha avantajlı duruma geleceğiz.” dedi.

TESLA İNDİRİMİ REKABETİ ARTTIRACAK

Yerli otomobil Togg’un yanı sıra Tesla’nın ülkemizde satışa sunulması ile ülkemizde 2023 yılında elektrikli araçlar için iki önemli dalga yaşandığını hatırlatan Nazik, “Bu iki marka sayesinde EV’ler oldukça popüler hale gelmeye başladı. Ayrıca Tesla'nın Türkiye'ye özel bir model geliştirmesiyle fiyatının ciddi oranda düşmesi, elektrikli araçlarda rekabeti artıracaktır. Diğer markalarda da fiyat indirimleri görmeye başlayabiliriz.

Bu gelişme de tüketicinin rüzgârı belirlediğinin en net kanıtı. Asıl önemli dalgayı ise hafif ticari, mikro elektrikli araçlarla göreceğiz. Henüz ticaret alanında, lojistik ve taşımacılıkta elektrikliler karşımıza çıkmıyor. Bu araçlar yollarla buluşmaya başladığında ve Çinli markalar için regülasyonlar esnetilirse, çok daha fazla elektrikli konuşuyor olacağız.

Togg tarafında üretim adetleri gittikçe artıyor. Bir taraftan yeni Togg modelleri yollara çıkmaya hazırlanıyor, servis ağları genişliyor. Öte yandan Avrupalı bir çok markanın artık ülkemizde elektriklisi görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

KİMSE RÜZGARA KARŞI DURMAZ

2023 Yılında tüm dünyada EV satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış göstererek 14 milyon adetleri geçtiğini, pazar payının ise yüzde 15,8 gibi ciddi rakamlara geldiğini dile getiren Nazik, “Tüm dünya genelinde 9,3 milyon yani yüzde 65’i Çinli olan, Çin’in domine ettiği bir pazara karşılık hibritlerin payı da yüzde 30 olarak kayda geçti.

Ülkemizde yılbaşında hayata geçen yönetmeliğin ve Avrupa’nın Çinli markalara olan sıkı politikaları 2024 yılında sürücüleri hibrit araçlara yöneltmeye başladı. Ancak endüstrideki rüzgârı asıl yönlendirecek ve tayin edecek olan tüketiciler olacak.

Vergi avantajları sebebiyle neredeyse yüzde 50 daha ucuz olan, 1000 km menzile ve yüksek konfora sahip elektriklileri Çin’in yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de tüketicilerin keşfetmesi ile elektrikliye dönüşüm hızlanacak. Hiçbir üretici de rüzgâra karşı durmak istemez. EV araçlarda artık keskin bir düşüş veya yükseliş yerine daha dengeli bir satış grafiği göreceğiz” dedi.