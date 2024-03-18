Elektrikli araçlara ilgi azalıyor mu?

Yayınlanan 2024 küresel otomotiv tüketici araştırması raporuna göre giderek artan fiyatlar ve yüksek faiz, elektrikli araçlara ilginin yavaşlamasına neden oluyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkeden 27 binden fazla tüketicinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre şarj altyapısı, şarj süresi, batarya ömrü gibi kriterler satın alma kararı verirken tüketicileri halen düşündürüyor…

Gerçekleştirilen araştırmaya göre ileriye dönük maliyet ve ikinci el satış rakamları endişesi halen daha bir çok ülkede kullanıcıları içten yanmalı motora sahip araçlara yöneltiyor. İngiltere merkezli Deloitte tarafından gerçekleştirilen “2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye’de tüketicilerin %51’i, bir sonraki araç satın alımlarında içten yanmalı bir araç almayı düşünüyor. Şarjlı hibrit elektrikli araçlara yönelik tüketici ilgisi bir önceki yıla oranla yüzde 13 artarken, tamamen batarya ile çalışan araçlara olan ilgi ise yüzde 10 ile geçen seneki yüzde 9’luk değere yakın oranda seyrediyor.

MARKA DEĞİŞTİRME NEDENLERİ

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki sürücülerin araç markası değiştirmek için ilk üç nedeni şu şekilde sıralanıyor. Öncelikle farklı bir markayı deneyimlemek istediklerini söyleyen anket katılımcıları, bunu “Yeni teknolojilere daha önce kullanmadığı özelliklere erişim arzusu ve daha seçkin bir markaya geçme” olarak ifade ediliyor. Bir sonraki araç olarak elektrikli araç tercih etme eğiliminde olan tüketicilerde ise yüzde 69 gibi ezici bir çoğunluğu ise daha düşük yakıt maliyetleri kararlarını etkileyen faktörlerde başı çekiyor.

3 KİŞİDEN BİRİ YERLİ TERCİH EDİYOR

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir başka konu ise Türk katılımcıların yüzde 29’luk kısmı sonraki araç alımında tercihini yerli üretici/markadan yana kullanacağını belirtmesi. Ankete katılan tüketicilerin yüzde 45’i ise ihtiyaçlarını karşıladığı sürece aracın yerli ya da yabancı üretim olmasının önemli olmadığını dile getiriyor.

ELEKTRİKLİDE ŞARJ İSTASYONU SORU İŞARETİ

Öte yandan elektrikli araç kullanımı ile ilgili sorularda ise Türkiye’de elektrikli araç almak isteyenlerin yüzde 64’ünün araçlarını sokakta, halka açık şarj istasyonunda şarj etmeyi planladığı görülüyor. Bu durum güçlü bir halka açık şarj ağına yönelik ihtiyaca dikkat çekiyor. İçten yanmalı araç kullanıcılarının yüzde 67’si ise bir sonraki araç seçiminde elektrikli tercih etmek için en az 400 km'lik menzil istiyor.

Araştırmada ayrıca bağlantılı teknolojilere ayrıca ücret ödeme konusunda Türkiye yüzde 48 ile ön plana çıkarken ABD’deki tüketicilerin yüzde 25’i, Japonya’dakilerin yüzde 23’ü, Almanya’dakilerin yüzde 20’si bu konuya istekli. Uzak Doğu’da ise Hindistan’da yüzde 71 ve Çin’de yüzde 60 civarında kullanıcı bu tür özellikler için ödeme yapmaya istekli olduğu tespit edilmiş.