Borusan Otomotiv'den global satış başarısı! Elektrikli modası motosiklette de tam gaz

Geçen yılı rekor satışla kapatan motosiklet pazarı 2024’e de hızlı başladı. İlk iki ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 87,4 artış yaşanırken otomobillerdeki elektrikli modası iki tekere de sıçradı. BMW Motorrad Türkiye dünyada en çok elektrikli satışı yapan 2’nci ülke oldu…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Geçtiğimiz haftaya Motobike 2024 Fuarı damgasını vurdu. 300’den fazla markaya ev sahipliği yapan, MOTED ve MOTODER desteği ile organize edilen organizasyon 4 günde 135 bin motosiklet tutkunu ağırladı. 20.000 m² büyüklüğündeki sergi alanı ile Türkiye’de tüm zamanların en büyük Motobike Istanbul fuarı olan organizyona sektörün önemli markalarından bazıları ise katılım sağlamadı. Sektörde premium modelleri ile dikkat çeken BMW, fuarda 6 farklı sınıfta 24 farklı model ve toplam 29 motosikletle adeta gövde gösterisi yaptı. Gazetemizin sorularını cevaplayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye’de motosiklet satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 130’un üzerinde artış sağladığına dikkat çekerek “Motosiklet pazarı geçen yıl 957 bin seviyesine ulaştı. Fuara olan yoğun ilgi, talebin artarak devam edeceğini konusunda önemi bir işaret. Motosiklet artık şehir içi ulaşımının en önemli unsurlardan biri hâline geldi. Büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğu, hızlı ulaşım ihtiyacı ve park yeri sorunları özellikle 500 cc’ye kadar olan segmentte rekorlar getirdi. Bu talepten elektrikli modeller de payını aldı. 2023 senesinde elektrikli scooter ve motosiklet satışları 173 bin seviyelerine geldi. Bu da toplam satışlar içerisinde yüzde 18’lik bir pay anlamına geliyor. Motosiklet kategorisindeki elektrifikasyon dönüşümü hızının otomobillerden daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. BMW elektrifikasyon konusunda öncü bir marka, 2012 yılında beri bu alanda ürettiği otomobiller ile dikkat çekiyor. Motosiklet tarafında da sektörün öncü markası olan BMW geliştirdiği önemli modeller ile pazarda konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Borusan Otomotiv bu konuda önemli bir başarıya imza atarak geçen yıl geliştirilen ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan elektirkli CE 04 modelinde ciddi bir satış başarısı yakaladı. Motosiklete olan ilgilinin sene boyunca artmaya devam edeceğini ve pazarın milyon eşiğini rahat aşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DAN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ

BMW, MİNi ve BMW Motorrad markalarından sorumlu Genel Müdür Can Mete Paker ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: BMW Motorrad olarak 2023’ü hedeflerimizin üzerinde bir performansla kapattık. Toplamda 4.628 adet motosiklet satışımız var. Bunun üçte birini tamamen elektrikli Maxi Scooter modelimiz BMW CE 04 oluşturdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan bu modelimizden toplamda 1.600 adet satış gerçekleştirdik ve globalde Fransa’dan sonra en çok elektrikli motosiklet satan ülke olduk. Öte yandan adventure segmentindeki R 1300 GS, R 1250 GS Adventure ve F 750 GS modellerimize oldukça yoğun bir ilgi var. Sport segmentimizde çok beğenilen modellerimizden S 1000 RR ve S 1000 XR modelleri de önemli satış adetlerine ulaştı” dedi.

YENİ DOWNTOWN GT

Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de temsil edilen KYMCO, fuarda en dikkat çeken markalar arasındaydı. Downtown GT 350 modelini 359.900 TL’lik etiketi ile ilk kez Motobike İstanbul’da görücüye çıkaran Kymco ayrıca Maxi-Scooter sınıfında dünya lideri AK 550 Premium, Xciting VS 400, X-Town 250 ve yüksek satış adetleri yakalayan KRV 200 gibi önemli modellerini sergilerdi…

GSX-8R YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Merakla beklenen GSX-8R modelini ilk defa fuarda sergileyen Suzuki, teknoloji ve tasarımı ile dikkat çeken modelini 539.000 TL’lik etiket fiyatınıda fuarda açıkladı. Spor motosiklet dünyasında yeni bir çağ başlatan GSX-8R’ın kalbinde yüksek performanslı 776 cc’lik iki silindirli bir motor ünitesi yer alıyor. Motorda dikkat çeken ayrıntılardan birisi de Suzuki Cross Balancer teknolojisi…

REKABETÇİ FİYATLA GELDİ

Kibar Holding tarafından kurulan K-Rides, Royal Enfield marka motosikletlerle fuarda en yoğun ilgi gören standlar arasındaydı. İlk resmi mağazasını bu hafta içi İstanbul’da açmaya hazırlanan marka, 350 ve 650 cc hacmine sahip Bullet, Classic, HNTR, Meteor, Super Meteor, Interceptor gibi önemli modelleri sergiledi. Himalayan ve Shotgun ise fuarda en çok konuşulan modeller olarak dikkat çekti…

STELVİO SÜRPRİZİ

İkonik İtalyan markası Moto Guzzi, İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen organizasyonda Stelvio modelini Türkiye’de ilk kez görücüye çıkardı. 749.000 TL etiketi ile dikkat çeken modele fuarda V100 Mandello, V7 Special Red Stripe Twin Tone, V85 TT Travel Grigia Grigna, V7 Stone Corsa, V85 TT GDO ve V9 Bobber Special gibi motosiklet kültüründe önemli yere sahip modeller eşlik etti…

