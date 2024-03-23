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Sayıları 5 milyonu aştı! Motosiklet uçuşa geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sayıları 5 milyonu aştı! Motosiklet uçuşa geçti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motosiklet satışları yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 87,4 arttı. Şubatta 200 bine yakın araç tescil edildi. Büyümede İçişleri Bakanlığının B sınıfı ehliyetlerdeki düzenlemesi de etkili oldu.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomobile göre satın alma, kullanım ve bakım maliyeti, park kolaylığı, yakıt tüketimi, sıkışık trafikten kurtulma gibi avantajları ile öne çıkan motosiklet satışları hızla arttı. Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı 29 milyon 142 bin aracın 5 milyon 221 bin 439’unu motosikletler oluşturdu.

Pandemide yemekten giysiye, market alışverişine kadar her tür alışverişin döndüğü e-Ticaret’le birlikte yükselişe geçen motosiklet satışlarında geçen yıl bir milyon adet satış bandına yaklaşılırken, 2024’ün ilk iki ayında yüzde 87.4’lük satış artışı yaşanması bu yılki 1,5 milyon adetlik hedefe kolaylıkla ulaşılacağını gösterdi.

KAYITLI ARAÇLARIN YÜZDE 47'Sİ MOTOSİKLET

Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından B sınıfı ehliyetle kullanımına izin verilen 50 cc sınıfındaki motosikletlerde son iki ayda yüzde 100’e yakın büyüme kaydedildi. Geçtiğimiz yılın şubat ayında 36 bin 720 adet motosiklet tescil edilirken, 2024’ün şubatında bu sayı 84 bin 611 olarak gerçekleşti. Böylece trafiğe kayıtlı araçların yüzde 47’sini motosikletler oluşturmuş oldu.

Nüfus yoğunluğuna göre motosiklet satışlarına baktığımızda nüfusunun yüzde 24,4’ü motosiklet sahibi olan Muğla 5 bin 27 adetle ilk sırada. Şubatta İstanbul’da 21 bin 407 adet motosiklet tescili gerçekleşti. Fakat bu sayı, İstanbul nüfusunun sadece yüzde 4,4’üne karşılık geldi. Sektör temsilcileri, geçen yıl Türkiye genelinde ilk kez otomobil satışlarını geçerek 957 bine yükselen motosiklet satışlarının bu yıl 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

Trafiğe kayıtlı araç türleri

Otomobil    15.410.282
Kamyonet    4.531.493
Motosiklet    5.221.439
Traktör    2.197.945
Minibüs    506.577
Otobüs    211.591
Özel amaçlı    95.201

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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