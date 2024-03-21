Elektrikliye dönüşüm motosiklette daha hızlı…

Motobike İstanbul 2024 organizasyonunda basın açıklaması yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik motosiklet dünyasında elektrifikasyon dönüşümünün otomobillerden daha hızlı olduğuna dikkat çekti. BMW Motorrad fuarda Yeni Elektrikli CE 02 modeli dahil 6 segmentte 24 farklı model ve toplam 29 motosikletle gövde gösterisi yaptı…

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Motobike İstanbul fuarında düzenlenen basın toplantısında setktörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de motosiklet satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 130'un üzerinde arttığına dikkat çeken Tiftik; “2023 Yılında pazar 957 bin seviyesine ulaştı. Fuara gösterilen büyük ilginin de talebin artarak devam edeceğini gösteren önemi bir işaret olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETE TALEP ARTIYOR

Motosikletin şehir içi ulaşımının en önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirten Tiftik, "Son yıllarda büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğu, hızlı ulaşım ihtiyacı ve park yeri sorunları özellikle 500cc’ye kadar olan segmentte rekorlar getirdi. Bu talepten elektrikli modeller de payını aldı. 2023 senesinde elektrikli scooter ve motosiklet satışları 173 bin seviyelerine geldi. Bu da toplam satışlar içerisinde yüzde 18'lik bir pay anlamına geliyor. Motosiklet kategorisindeki elektrifikasyon dönüşümü hızının otomobillerden daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. BMW Motorrad olarak 2023'ü hedeflerimizin üzerinde bir performansla toplamda 4.628 adet motosiklet satışı ile tamamladık. Bunun üçte birini tamamen elektrikli Maxi Scooter modelimiz BMW CE 04 oluşturdu. Bunu Adventure segmentindeki R 1300 GS, R 1250 GS Adventure ve F 750 GS satışları takip etti. Sport segmentimizdeki çok beğenilen modellerimizden S 1000 RR ve S 1000 XR modelleri de önemli satış adetlerine ulaştı" dedi.

2024 YILI HIZLI BAŞLADI

Motosiklet pazarı açısından tarihi bir rekorla kapanan 2023'ün ardından satışların 2024'e de kuvvetli bir başlangıç yaptığını söyleyen Tiftik, "Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artış yaşandı. Motosiklete olan ilgilinin sene boyunca artmaya devam edeceğini ve pazarın milyon eşiğini rahat aşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Motobike İstanbul 2024'ün BMW Motorrad açısından önemini sergiledikleri model çeşitliliğiyle gösterdiklerini söyleyen Tiftik, "Fuar süresince 6 farklı segmentte 24 farklı model ve toplamda 29 motosikletimizi tutkunlarıyla buluşturuyoruz” dedi.

FUARDA İLK KEZ SERGİLENDİLER

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik yaptığı basın açıklamasında fuarda ilk kez sergilenen modelleri işaret ederek; “Bu modellerimiz arasında “Urban Mobility” segmentinde dengeleri değiştiren radikal tasarımlı ve tamamen elektrikli Yeni BMW CE 02 modelimiz var. Öte yandan Sport segmentinde üstün performansı ve göz alıcı tasarımıyla standartları belirleyen S 1000 XR da Motobike İstanbul 2024'te ilk defa sergilenen modeller arasında yer alıyor. BMW Motorrad markasının tarihindeki üçüncü M modeli olma unvanına sahip M 1000 XR, ilk defa sergilenen motosiklet modelleri arasında dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.