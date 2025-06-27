Eylül ayında Türkiye’de: Grande Panda “En iyi küçük otomobil” ödülünü aldı

Türkiye’de sonbaharda satışa sunulması planlanan Fiat Grande Panda, İngiltere’de ‘En İyi Küçük Otomobil’ unvanını kazandı. 80’lerin çizgilerine sahip otomobil, ülkemize hem 320 km menzile sahip elektrikli hem de 1.2 litre benzinli hibrit versiyonu ile vitrine çıkacak. Küçük otomobil sınıfını karıştırması beklenen Grande Panda’ya gelin birlikte göz atalım:

Stellantis’in hibrit ve elektrikli motorları ile sunulan ve Smart-Car Platformu üzerinde inşa edilen Grande Panda, 1980’lerin orijinal ve çok sevilen Panda’sının ruhunu yansıtan tasarımı ile göze çarpıyor. Kompakt boyutları ve enerjik karakteriyle yeni Grande Panda, çarpıcı İtalyan tasarımı, ileri mühendislik çözümleri ve sürdürülebilir mobiliteyi bir araya getiriyor.

Grande Panda tamamen elektrikli versiyonunda, 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) e-motor kombinasyonu ile WLTP normlarına göre 320 km birleşik menzil sunuyor. Grande Panda’nın hibrit versiyonunda ise 110 HP gücünde 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor, 48V’luk Li-ion batarya ve gelişmiş eDCT 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yer alıyor.

Orijinal Fiat Panda’nın işlevselliğine sadık kalan Grande Panda, akıllıca düşünülmüş özelliklerle donatılıyor. Bunlar arasında yalnızca elektrikli versiyona özgü olan patentli entegre spiral şarj kablosu da yer alıyor. Ayrıca 7 kW’a kadar AC şarj desteği sunan bu kablo, motor kaputunun altına yerleştirildiği için bagaj alanı korunuyor ve günlük kullanımda temizlik ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Grande Panda, üretiminde sürdürülebilir malzemelere yer verilmesi sayesinde çevre dostu bir ulaşım çözümü sunuyor. Grande Panda’nın iç mekânında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, La Prima versiyonunun ön panelinde gerçek bambu lifleri içeren özel bir tekstil malzemesi olan “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®” yer alıyor.