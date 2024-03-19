Ford Mustang Mach-E GT Türkiye’de

Ülkemize 6 milyon TL fiyat etiketi ile giriş yapan bu canavar, sınıfının en yüksek tork değeri, efsanevi Ford Mustang modelinden gelen tasarım genleri ve hacimli SUV yapısına rağmen 0’dan 100km hıza 3.7 saniyelik performansı ile dikkat çekiyor.

Ford’un ilk elektrikli SUV’u olan Mustang Mach-E’nin en güçlü ve en performans odaklı modeli Mustang Mach-E GT, Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Efsanevi Mustang modelinin ruhunu taşıyan Mustang Mach-E GT, 0-100 kilometre hıza sadece 3,7 saniyede çıkabiliyor. Çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneğiyle 487 PS sunan motoru, 860 Nm ile Türkiye’de satılan elektrikli SUV’lar içerisinde en yüksek torku sağlıyor.

TEK ŞARJLA 490 KM

Mustang Mach-E GT, hızlı ve zahmetsiz şarjıyla menzil ve süre endişesini 490 kilometrelik WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) sürüş menzili ile performans ruhunu verimliliğiyle dengeliyor. Seride standart olan MagneRide adaptif süspansiyon, aracın performansını artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Yol koşullarına milisaniyede adapte olan süspansiyon, duruma göre kendini yerine göre yumuşatıp sertleştirebilme yeteneği sayesinde aracın dinamikliğini artırırken sürücüyü de güvende tutuyor.

MATRIX LED FARLAR, 20’LİK JANTLAR…

Ön tampondaki siyah karbon detaylar, karartılmış arka camlar ve 20 inçlik alüminyum alaşımlı büyük jantlar aracın çarpıcı görünümünü destekleyen tasarım unsurları arasında yer alıyor Dış tasarıma damga vuran detay ise GT logolu bagaj kapağı ile GT tasarım ön tampon oluyor. Matrix LED ön farlar ve LED arka farlar aracın estetik görünümünü tamamlıyor. Anahtarsız akıllı giriş ve E-Latch sistemini kullanarak girilebilen kabinin iç tasarımdaki zarif, şık ve sofistike detaylar göze çarpıyor. 8 yönlü ve ısıtmalı GT tasarım sensico® spor koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklar konforlu bir yol deneyimi sağlıyor. Standart olarak sunulan panoramik cam tavan kabinde konforlu ve ferah bir hava oluşturuyor.

Mustang Mach-E GT’de standart olarak sunulan 360° Kamera, Geri Görüş Kamerası, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çarpışma Önleme/Algılama Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Kaçınma Manevrası Sistemi gibi akıllı destek sistemleri sürüş deneyimini çok daha akıllı ve daha güvenli hale getiriyor. Mustang Mach-E GT, dengeli bir sürüş deneyimi sunan Active; sessiz, yumuşak ve rahatlatıcı Whisper; aracın tüm performansını ortaya koyan Untamed; sürüş modlarını içeriyor. Mustang Mach-E GT, Ford Store bayilerinde satışa sunuluyor.