Hidrojenle çalışan ilk SUV! Elektrikliye kıyasla 3 kat menzil sunuyor

Elektrikli araçlara ve giderek tükenen lityum kaynaklarına alternatif olarak tanıtılan bu prototip, dünyaca ünlü tasarım ofisi Pininfarina’nın imzasını taşıyor. 2025 yılında üretilmesi planlanan NAMX, görünüşü ile dikkat çeken hidrojen tüpleri sayesinde besleniyor. İlk olarak 2022 yılında Paris’te sergilenen prototipin 2025 yılında yollara çıkması planlanıyor. Hem de 542HP’lik şaşırtıcı bir güçle, işte detaylar...

Fransız-Fas ortak girişimi olarak tanıtılan NAMX, elektrikli araçların sürdürülebilir geleceğine bir alternatif olarak geliştiriliyor. Togg ve İstanbul Hava Limanı’nında bulunan kontrol kulesini tasarlayan dünyaca ünlü tasarım ofisi Pininfarina’nın imzasını taşıyan araçta ayrıca dikkat çeken bir detayda hidrojen besleme tankları.

SUV DEĞİL HUV!

Aslında tasarım ve boyutlarına baktığımızda SUV olarak tanımlayabileceğimiz bu araç, üreticisi tarasından HUV olarak adlandırılmış. Bunun sebebi aracın hidrojen motoruna sahip ilk SUV prototip olması. Fakat hidrojen motorlarında henüz AR-GE aşamasında olan bazı üretim teknikleri, ülkelere göre değişen homologasyon süreçleri bu alandaki çalışmaları şimdilik sınırlandırıyor. Fakat bu konuda başta japon üretici Toyota olmak üzere çalışan bir çok marka bulunuyor. Bunların arasında en dikkat çekenlerden birisi de yerli üretici Karsan…

0’DAN 100’E 4.5 SANİYE

Geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre NAMX ilk etapta 2 farklı donanım seviyesi ile müşterilerin beğenisine sunulması planlanıyor. Giriş seviyesinde arkadan itişli ve 296 hp güç üretecek bir motor yer alacak. Son hızı 200 km/saat olarak sınırlandırılacak ve 100 km/saaat hıza 6,5 saniyede ulaşabilecek. Güçlü olan versiyon ise dört lastikten çekişli ve 542 hp güce sahip olacak. 250 km/saat azami hıza ulaşabilecek bu donanım 4,5 saniyede 100 km/saat hıza ulaşabilecek.

BEŞ TÜPLÜ YAKIT DEPOLAMA SİSTEMİ

Aracı ilginç kılan en büyük özelliklerinden biriside kuşkusuz arka bagaj kapağı altından beslenen yakıt tüpleri. Arka tamponun 35 derecelik açıyla yatarak açılması sonucu ortaya çıkan yakıt hücre yatakları, 5 adet hidrojen kartuşuna ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış. NAMX'in patentine sahip olduğu bu tasarımda ayrıca aracın üzerinde yerleştirilmiş sabit bir hidrojen tankı bulunuyor.

Başlangıçta 800 km civarında bir mebzil planlanırken dışardan beslemeli hidrojen kartuşları sayesinde bu menzilin 1300 km’ye kadar çıkarılabileceği belirtiliyor. Şirketin esas hedefi ise çıkarılabilir bu kapsüller için bir dağıtım ağı oluşturmak. NAMX kendi eko sisteminde araç paylaşımı ve saatlik kiralama gibi hedeflere de yer veriyor…