Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Honda’dan sıra dışı bir elektrikli: YE

Honda’dan sıra dışı bir elektrikli: YE

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Honda’dan sıra dışı bir elektrikli: YE

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli tarafta rekabetin giderek tırmandığı Çin’de Japon üreticinin yeni modeli merak uyandırdı. Ön tanıtımı yapılan YE serisi, 2027 yılına kadar aynı isim altında 6 farklı model ile büyüyecek. Sedan kasadan SUV modellere doğru ilerleyecek olan YE model ailesi, Çince parlak ışık anlamına gelirken, sokak İngilizcesinde “evet” manası taşıyor, araçla ilgili detaylar ise haberimizde…

Otomotiv dünyasının önemli markalarından Honda, Çin’de yaşanan elektrikli çılgınlığına e:N ismini verdiği bir model ailesi ile katılmıştı. Çıtanın her gün yükseldiği elektrikli otomobil evreninde Japon üreticinden ikinci bir hamle daha geldi. Bu yeni evrende en iddialı markalar arasında var olacağının sinyallerini şimdiden veren Honda, yeni seri EV modelleri için özel olarak yeni bir logo da tasarladı.

Honda, Çin'e özel yeni elektrikli otomobil serisini duyurdu! - 1. Resim

ÇİNLİLERLE İYİ ANLAŞTILAR

Honda yeni tanıttığı elektrikli araç serisinde Çinli batarya devi CATL tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip bataryalara yer verecek. Akıllı sürüş sistemleri ve yardımcı kokpit uygulamaları ve sesli komut sistemi gibi teknolojilerde ise Huawei tarafından destek alacak. Öte yandan yeni platformda bir çok noktada yine ana akım sektör devi Çinli tedarikçilerin imzası yerbulacak.

İLK TEMAS PEKİN'DE

Önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan Pekin otomobil fuarında ziyaretçilerle buluşması beklenen YE serisinin ilk modeli oldukça merak konusu. Markanın alışılagelmiş tasarım felsefesinin oldukça dışına çıkan yeni YE serisi ilk modeli GT konsept ile öncelikle gençleri odağına almaya hedefliyor.

Tanıtılacak ilk konsept modelde ön yüzde incecik bir aydınlatma grubuna yer veren Honda, dış ve iç bükey tasarıma sahip siyah jantlar ve siyah tavanla otomobile oldukça farklı bir duruş kazandırmış. Kamera dikiz aynaları, gizli kapı kolları ve tabi ki dış tasarımda dikkat çeken yeni Honda logosu ilk göze çarpan detaylar arasında…

Honda, Çin'e özel yeni elektrikli otomobil serisini duyurdu! - 2. Resim

İÇİ UZAY MEKİĞİ GİBİ

YE serisinin ilk modeli GT dış tasarımında olduğu gibi iç mekanda da oldukça iddialı. Göze çarpan ilk detay aracın renkleriyle kombine edilmiş koltuk, kapı, direksiyon, orta konsol ve gösterge temaları… Kamera dikiz aynalarının ön konsolla 40 derecede birleştiği iç tarafta ilginç mimariye sahip dokunmatik sürücü direksiyonu merak uyandırıcı.

Vites konsolu tamamen dijital bir ekran şeklinde tasarlanmış GT Konsept, hem sürücü hem yan tarafta oturan yolcu için ayrı ayrı led panellere yer verirken aracının içini ortada konumlandırılan 14 inç civarı büyüklüğe sahip ekran domine diyor. Esas merak edilen konu ise fuarda açıklanacak olan sürüş destek sistemleri ve teknolojik özellikleri…

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
6.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu! Sadece 11 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOGG'un CEO'su yeni T8X SUV modeli için tarih verdi! - T-OtomobilTOGG yeni modeli için kolları sıvadı!“Yeni Nesil Lider” Nissan Qashqai Türkiye'de! - T-OtomobilYenilenen Qashqai sonbaharda Türkiye’deChery’den Avrupa’da üretim için önemli adım - T-OtomobilChery’den Avrupa’da üretim için önemli adım1 milyon 849 bin TL'lik Jeep Renegade e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu! - T-OtomobilJeep Renegade e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu!BYD’den off road tutkunlarına hesaplı model: BAO 3 - T-OtomobilUygun fiyatlı off road aracı tanıtıldı!Yeni Tiguan benzin ve dizel seçeneği ile geldi - T-OtomobilYeni Tiguan benzin ve dizel seçeneği ile geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...