Honda’dan sıra dışı bir elektrikli: YE

Elektrikli tarafta rekabetin giderek tırmandığı Çin’de Japon üreticinin yeni modeli merak uyandırdı. Ön tanıtımı yapılan YE serisi, 2027 yılına kadar aynı isim altında 6 farklı model ile büyüyecek. Sedan kasadan SUV modellere doğru ilerleyecek olan YE model ailesi, Çince parlak ışık anlamına gelirken, sokak İngilizcesinde “evet” manası taşıyor, araçla ilgili detaylar ise haberimizde…

Otomotiv dünyasının önemli markalarından Honda, Çin’de yaşanan elektrikli çılgınlığına e:N ismini verdiği bir model ailesi ile katılmıştı. Çıtanın her gün yükseldiği elektrikli otomobil evreninde Japon üreticinden ikinci bir hamle daha geldi. Bu yeni evrende en iddialı markalar arasında var olacağının sinyallerini şimdiden veren Honda, yeni seri EV modelleri için özel olarak yeni bir logo da tasarladı.

ÇİNLİLERLE İYİ ANLAŞTILAR

Honda yeni tanıttığı elektrikli araç serisinde Çinli batarya devi CATL tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip bataryalara yer verecek. Akıllı sürüş sistemleri ve yardımcı kokpit uygulamaları ve sesli komut sistemi gibi teknolojilerde ise Huawei tarafından destek alacak. Öte yandan yeni platformda bir çok noktada yine ana akım sektör devi Çinli tedarikçilerin imzası yerbulacak.

İLK TEMAS PEKİN'DE

Önümüzdeki hafta kapılarını açacak olan Pekin otomobil fuarında ziyaretçilerle buluşması beklenen YE serisinin ilk modeli oldukça merak konusu. Markanın alışılagelmiş tasarım felsefesinin oldukça dışına çıkan yeni YE serisi ilk modeli GT konsept ile öncelikle gençleri odağına almaya hedefliyor.

Tanıtılacak ilk konsept modelde ön yüzde incecik bir aydınlatma grubuna yer veren Honda, dış ve iç bükey tasarıma sahip siyah jantlar ve siyah tavanla otomobile oldukça farklı bir duruş kazandırmış. Kamera dikiz aynaları, gizli kapı kolları ve tabi ki dış tasarımda dikkat çeken yeni Honda logosu ilk göze çarpan detaylar arasında…

İÇİ UZAY MEKİĞİ GİBİ

YE serisinin ilk modeli GT dış tasarımında olduğu gibi iç mekanda da oldukça iddialı. Göze çarpan ilk detay aracın renkleriyle kombine edilmiş koltuk, kapı, direksiyon, orta konsol ve gösterge temaları… Kamera dikiz aynalarının ön konsolla 40 derecede birleştiği iç tarafta ilginç mimariye sahip dokunmatik sürücü direksiyonu merak uyandırıcı.

Vites konsolu tamamen dijital bir ekran şeklinde tasarlanmış GT Konsept, hem sürücü hem yan tarafta oturan yolcu için ayrı ayrı led panellere yer verirken aracının içini ortada konumlandırılan 14 inç civarı büyüklüğe sahip ekran domine diyor. Esas merak edilen konu ise fuarda açıklanacak olan sürüş destek sistemleri ve teknolojik özellikleri…