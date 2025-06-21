Honda CL250 E-Clutch Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Scrambler tarzının öncülerinden Honda CL250, devrim niteliğindeki E-Clutch (Elektronik Kavrama) teknolojisine sahip vites kutusuyla Türkiye'de satışa çıktı. Güncellenen donanım özellikleri ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çeken CL250, 313 bin TL fiyat etiketiyle vitrinde yerini aldı. işte detaylar...

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyada bir ilk olan E-Clutch teknolojisi, debriyaj kolu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak özellikle şehir içi yoğun trafikte dur-kalk sürüşlerinde benzersiz bir konfor sunuyor. Sürücüler istediklerinde manuel kullanıma kolayca geçiş yapabiliyor.

CL250, ikonik ve kişiselleştirilebilir tasarımıyla da öne çıkıyor. Yakıt deposunun yuvarlak hatları ve paslanmaz çelik ısı kalkanına sahip yüksek konumlu susturucu, motosiklete nostaljik bir hava katıyor. 790 mm alçak sele ve ince orta bölümü sayesinde kolay zemin erişimi ve geniş bacak mesafesi sunuluyor. Yenilenen selenin üretan köpük malzemesi ve yolcu ayaklığının yeniden tasarlanması sürüş konforunu artırıyor.

GÜVENLİK YİNE ÖN PLANDA

CL250'nin kapsamlı donanımları arasında ön ve arka LED aydınlatmalar, negatif ekranlı kompakt LCD gösterge paneli ve ani fren anında arka sinyalleri flaşör ışığı olarak etkinleştiren Acil Durum Fren Uyarısı Teknolojisi (ESS) gibi en güncel güvenlik sistemleri bulunuyor. Yenilenen LCD ekranın parlak ışıkta okunabilirliği artırılarak kullanıcı deneyimi iyileştirilmiş.

Honda CL250, hem günlük kullanımda hem de hafif arazi sürüşlerini içeren hafta sonu turlarında ideal bir yol arkadaşı olarak konumlanıyor. 249 cc hacimli, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli motoru, Euro 5+ uyumlu hale getirildi ve şehir içinde canlı ve seri bir hızlanma sağlıyor. 11,7 litrelik yakıt deposu ve 3,4 km/lt yakıt tüketim değeriyle ekonomik bir sürüş imkanı sunuyor.

HER YOLA VE KOŞULA UYGUN

CL250'nin elmas kesim çelik boru tipi iskeleti, Scrambler tarzına uygun olarak hem şehir sokaklarında hem de engebeli toprak yollarda üstün performans sergileyecek şekilde tasarlandı. 41 mm teleskopik çatallar ve arka amortisörler, tüm yol koşullarında yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlarken, özel olarak ayarlanan ABS modülasyonuna sahip ön ve arka frenler farklı sürüş koşullarında yüksek performans sunuyor. Güncellenen CL250 modeli, gri, yeni eklenen sarı ve yeşil renk seçenekleriyle Honda bayilerinde satışa sunulmuş durumda.