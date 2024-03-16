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Haberler > T-Otomobil > Honda ve Nissan birleşiyor! Uygun fiyata elektrikli araç üretecekler

Honda ve Nissan birleşiyor! Uygun fiyata elektrikli araç üretecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Honda ve Nissan birleşiyor! Uygun fiyata elektrikli araç üretecekler

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Giderek artan mühendislik maliyetleri ve Çin gerçeği karşısında bir çok marka güçlerini birleştirmeye başladı. İlginç bir ortaklık haberi Japon devleri Nissan ve Honda’dan geldi. Elektrikli araçta rakiplerini yakalamak isteyen markalar “uygun fiyat” için güçlerini birleştirecekler…

Hem Uzak Doğu hem Avrupa basınında çıkan haberlere göre iki Japon üreticilerin elektrikli konusunda karşılıklı masaya oturdukları iddia ediliyor. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi ama bazı kaynaklar haberin “marka içindeki yöneticilerden” geldiğini söylüyor.

Japon otomobil üreticileri Nissan ve Honda'nın, potansiyel olarak uygun fiyatlı elektrikli araçları birlikte geliştirmek ve Çin'den gelen çok sayıda ucuz elektrikli otomobil ithalatıyla mücadele etmek için görüştükleri kaydediliyor. İsimsiz kaynaklara göre Yokohama merkezli otomobil üreticisi Nissan, Honda ile birlikte EV aktarma organları geliştirmek istiyor.

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İki otomobil üreticisinin anlaşmaya varması halinde elektrikli motor, aktarma parçaları, şase ve batarya konusunda farklı farklı güç birlikleri yapacaklar. Elektrikli tarafta özellikle cazip fiyat etiketlerine sahip giriş seviyesi model geliştirme aşamasında, bir çok üreticinin zorluk yaşadığı biliniyor. Batılı markalar güç birliği yaparak ve ortak platformalar kullanarak bu sorunu aşarken, Çinli markalar ise devletten aldıkları güçlü destek sayesinde ayakta durabiliyor. Bu noktada ise bazı Japon üreticilerin hem Çinli hem ABD’li hemde Avrupalı üreticilerle farklı işbirlikleri söz konusu olabiliyor.

Honda ve Nissan birleşiyor! Uygun fiyata elektrikli araç üretecekler - 1. Resim

HONDA GM İLE NİSSAN RENAULT İLE DENEDİ

General Motors (GM) ve Honda, küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçları birlikte geliştirmek için masaya daha önce oturmuştu. Ancak Japon otomobil üreticisi farklı bir stratejik karar alarak ortaklıktan çekildiğini duyurdu. Öte yandan Nissan ve ittifak ortağı Renault, Mitsubishi’nin otomobil tarafını satın alarak 2030 yılına kadar yeni elektrikli araçlar geliştirmek adına milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Mazda gibi bazı Japon ikonik  üreticiler Çinli emsallerinin aksine elektrifikasyonu benimsemekte yavaş davranırken EV pazarının son aylarda hız kesmesi birçok Avrupalı ​​ve Amerikalı markanın gelecekteki EV planlarını yeniden düzenlemesi neden oluyor…

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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