İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model

Kurlarda yaşanan yukarı yönlü hareket, otomobil fiyatlarını da hareketlendirdi. Yaklaşan seçim ve Ramazan bayramının etkisiyle canlanan ikinci el piyasasında en çok işlem gören fiyat ortalaması da belli oldu. Renault marka otomobillerin adetsel olarak ön plana çıktığı ikinci elde, model bazında ise Clio ve Megane’nı takip eden araçlar ve daha fazlası bu haberimizde…

Geride bıraktığımız yılı 0 km ve ikinci el pazarında rekorlarla kapatan otomotiv sektörü, 2024 yılına da hızlı başladı. Geçtiğimiz yıllarda sürekli yukarı yönlü artış yaşayan fiyatlarda dengeler yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Şubat ayı verilerini paylaşan arabam.com, düzenli yayınladığı Aylık Fiyat Endeksi verilerine göre otomobil fiyatlarındaki yaşanan düşüş şubat ayı itibari ile son buldu.

Raporda yer datalara göre son iki ayda 0 araç fiyatlarında ve ikinci el pazarında; kur artmasına rağmen ciddi bir fiyat artışı yaşanmamıştı. Hatta kayıtlara göre ocak ayında fiyatlar sadece yüzde 2,6 azalırken, şubat ayında ise yalnızca yüzde 0,5’lik bir artış görüldü. İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı da 675.580 TL olarak kayıtlara geçti.

FIAT POPÜLERLİĞİ KORUYOR

İlanların yayında kalma süresinin yüzde 4,7 azaldığı şubat ayında en çok ilan verilen araç modelleri ise Fiat, Renault ve Volkswagen oldu. Bu markaları sırası ile Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen takip etti. İlanlara model bazında bakıldığında ise şubat ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane Focus, Corolla, Egea, Civic ve Polo oldu. Bu modelleri Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.

EN ÇOK İLAN 10 YAŞ ÜSTÜNDE VERİLİYOR

Şubat ayı verilerine göre yüzde 28’lik oranla en çok 10-15 yaş aralığındaki araçların ilanları yayınlandığı tespit edildi. Yaş ortalaması 6-9 arası otomobiller ile 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 19, beş yaşa kadar olan araçların ilan oranı ise yüzde 16 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan şubat ayında 500.000 TL ve altı araçların ilan oranı ocak ayına göre yüzde 0,9 oranında artarak yüzde 47’ye ulaştı. 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, 600.001 – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 11 oldu. 1.000.000 TL ve üzeri araçların oranı ise sadece yüzde 11 şeklinde gerçekleşti.

SUV’DA YİNE NİSSAN QASHQAI LİDER

İkinci el dataları paylaşan arabam.com verilerine göre yayınlanan ilanlarda arazi/SUV/pick-up sınıfında şubat ayında Nissan Qashqai liderliğini koruduğu görünüyor. Qashqai modelini sırasıyla Egea Cross, Dacia Duster, Kia Sportage, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Mitsubishi L 200 ve Nissan Juke izliyor.