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İngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin oldu
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SAIC Motor çatısı altında faaliyet gösteren MG markası, Avrupa’da otomotiv sektörünün prestijli yayınlarından Autocar tarafından 2025 yılı için İngiltere’nin “En İyi Üreticisi” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, markanın 101 yıl önce otomobil üretmeye başladığı ana pazarı İngiltere’deki popülaritesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor, işte detaylar...

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG; markanın sportif ruhunu yansıtan modelleriyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite ve çekici tasarımlarıyla takdir gören marka, Autocar Ödülleri 2025’te önemli bir başarıya daha imzasını attı. Bu kapsamda MG, SAIC’nin ileri teknoloji ve üretim gücünün sunduğu avantajlarla Autocar Ödülleri 2025’te “En İyi Üretici” ödülünü aldı.

MG için önemli bir başarı olan bu ödül, şirketin 101 yıl önce Oxford'da otomobil üretmeye başladığı ana pazarı İngiltere'de markanın popülaritesinin de bir yansıması olarak öne çıkıyor.

İngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin oldu - 1. Resim

‘EN İYİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL’ ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Autocar, ürün yelpazesinin üstün kalitesi, güçlü fiyat-performans dengesi ve yakın zamanda tanıtılan modellerin tasarım çekiciliği nedeniyle MG’ye övgülerde bulundu. Konu hakkında değerlendirme yapan Autocar Editörü Mark Tisshaw, “MG’nin son yıllardaki satış başarısı onu İngiltere’nin en iyi 10 üreticisinden biri haline getirirken, aynı zamanda bizim onu 2025 yılı için en iyi üretici seçmemizi de sağladı. Ancak daha da etkileyici olan, ürün kalitesinin yüksek katma değer ve artan tasarım çekiciliğiyle birleşmesi. Sürüşü keyifli ve kullanışlı MG4, 2023 yılında ‘En İyi Elektrikli Otomobil’ ödülünü kazanmıştı. Bu ödülle MG daha da fazla ilerleme kaydetmiş oldu” dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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