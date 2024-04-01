Jaecoo 7 için geri sayım! Türkiye'ye yeni bir Çinli daha geliyor

Çinli otomotiv markası Jaecco, yılın ikinci yarısı Türkiye’ye giriş yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Chery Grup markalarından olan ve “şehirli off-road modeli” olarak tanımlanan Jaecoo 7, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile sınıfında oldukça ayrı bir yerde konumlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Jaecco’nun Chery Grubu’nun Türkiye’deki ikinci markası olacağını belirterek “Geçtiğimiz yıl başarılı adetlere imza attık. Elektrikli modeller için özel bir acelemiz yok. Müşteri taleplerine göre hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii Türkiye pazarındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor, yeni normlar ne oluyor, kurallar ne oluyor, müşteri tercihleri ne oluyor bunlara odaklanıyoruz. Jaecco markamızda yine pazar dinamiklerine göre motor seçenekleri sunacak. Bir de hibrit sürprizimiz var” dedi.

Jaecco 7 modeli köşeli hatlara sahip ve bir çok ince detayla geliştirilmiş bir SUV. Ön yüzünde tetris görünümlü far yapısı, gizli kapı kolları, arka aydınlanma grubunun sıra dışı tasarımı ilk dikkat çeken unsurlar arasında. Araç sahip olduğu ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) ile etkileyici derecede teknoloji destekli sürüş deneyimi vadediyor.