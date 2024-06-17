Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Kahramanmaraş'ta otomobilin eski parçalarından duvar saati yapıyor! Geri dönüşüme katkı için uğraşıyor...

Kahramanmaraş'ta otomobilin eski parçalarından duvar saati yapıyor! Geri dönüşüme katkı için uğraşıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta otomobillerden çıkartılan eski baskı balataları toplayan Mahmut Doğru, parçaları geri dönüştürerek duvar saati yapıyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüme merak saran Mahmut Doğru, sanayiden topladığı ve atık durumdaki baskı balataları sanata çevirerek duvar saati yapıyor. Geri dönüşüme dair özgün fikirleriyle hurdayı birer sanat eserine çeviren Doğru, el emeği göz nuru saatleri satarak da kendisine ve ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Atık baskı balatalardan yaptığı saatleri hem kendi iş yerinde hem de kişisel sosyal medya hesaplarında sergileyen Doğru, kullanım ömrü dolmuş atık baskı balataları birer sanat eserine dönüştürme çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin eski parçalarından duvar saati yapıyor! Geri dönüşüme katkı için uğraşıyor... - 1. Resim

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAMAK İÇİN YAPIYOR

Geri dönüşüme yıllardır önem verdiğini ifade eden Mahmut Doğru, “Kendim bir uğraş, bir hobi olarak başlamıştım bu işe. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geri dönüşüme verdiği ilgi ve alakadan dolayı ben de geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı saat yapma kararı aldım. Bunları görenler bu çok ağır, duvara asılır mı falan diyorlardı. Arkasındaki demir metali çıkarttığımız zaman zaten çok hafif olmuş oluyor. Bu yüzden de çevremize karşı geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı bu şekilde başlamış oldum” dedi.

Kahramanmaraş'ta otomobilin eski parçalarından duvar saati yapıyor! Geri dönüşüme katkı için uğraşıyor... - 2. Resim

USTALARLA TEK TEK KONUŞUYOR 

Otomobillerden çıkartılan baskı balataları sanayi ustalarından aldığını söyleyen Doğru, “Sanayideki ustalarımla tek tek görüşüp araçların baskı balatalarını hurdaya atmamaları için kendileri ile görüşüp topluyorum. Kendi iş yerinde bu balataları ara işlemlerden geçiriyorum. Yağlı ise yağlarını temizliyorum, çizikleri var ise zımpara makinesi ile temizleyip işlemlere başlıyorum. Daha sonra astarını atıp boyasını atıyorum, tekrardan motoru ve sayıları taktığımda ortaya çok güzel görüntüler çıkmış oluyor. Bir balatayı yaklaşık 3 saatte tamamlıyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta otomobilin eski parçalarından duvar saati yapıyor! Geri dönüşüme katkı için uğraşıyor... - 3. Resim

HEDEF TESİS KURMAK

İlerleyen dönemlerde bu işle uğraşmak amaçlı tesis kurmayı hayal ettiğini söyleyen Doğru, “Çok rağbet gördüğünden dolayı bazen yetiştiremiyorum. Bu işe başladığımdan beri bin 500 adet saat yaptım. Hedefim bir tesis kurmak, eleman almak. Bunu tek başıma yapıyorum, personele de ihtiyaç duyuyorum. Tek başıma yaptığımda böyle bir güzellik çıkıyorsa, personellerle de bu işi aşarız” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oktay Kaynarca'nın milliyetçilik yorumu sosyal medyayı ikiye böldüMeteoroloji son tahminlerini paylaştı! İki uyarı birden geldi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
B sınıfına dişli rakip! Tamamen elektrikli Alpine A290 - T-OtomobilB sınıfına dişli rakip! Tamamen elektrikli Alpine A290Otoda yerliden kaçış sürüyor! Türkiye’de satılan 10 araçtan 7’si ithal - T-OtomobilTürkiye’de satılan 10 araçtan 7’si ithalTürkiye'de, 2024'ün ilk 5 ayında en çok satan otomobil belli oldu! Satılan her 10 otomobilden 7'si ithal... - T-OtomobilTürkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithalTesla Model Y, 2023'te dünyanın en çok satan otomobili oldu! - T-Otomobil2023'te en çok satılan araç belli oldu!1.6 Litrelik BMW 520 sedan Türkiye’de! - T-Otomobil1.6 Litrelik BMW 520 sedan Türkiye’de!TOGG artık makam aracı olarak da kullanılacak! TOGG CEO'su Karakaş açıklamalarda bulundu - T-OtomobilTOGG makam aracı olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...