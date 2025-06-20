Karşınızda %100 Çinli Amerikan otomobili: Buick Electra E5

İkonik Amerikan otomobil markası Buick, yeni Electra E5 SUV modelinin ilk resmi tanıtımını Çin'de gerçekleştirdi. Üç farklı donanım seçeneğiyle pazara sunulan aracın fiyatları 23.500 ile 26.500 dolar arasında değişiyor. Sırasıyla 515 km, 545 km ve 620 km menzil vadeden araca gelin yakından bakalım.

Nerede o eski Amerikanlar diyebilirsiniz! V8 mimariye sahip gürleyen motorlarla hatırladığımız; otomobil tarihinin en köklü markalarından Buik, tamamen elektrikli SUV modeli yeni Electra E5 ile bizleri bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Önceki versiyona göre daha da sadeleşen E5 önden, yandan ve arkadan bakıldığında daha çok Çinli modellere benzemiş. Orta üst sınıfta konumlanan araç 4892mm boyunda ve 2954 mm aks aralığı ile E-SUV sınıfına giriş yapacak boyutlarda…

241 BEYGİRLİK GÜCE SAHİP

Söz konusu modelin en dikkat çekici özelliği ise önceki versiyonuna göre değişen ultium 2.0 çoklu sürüş platformu. Bu platformda, maksimum 180 kW (241 HP) güç ve 330 Nm tepe tork üreten öne monte edilmiş bir elektrik motoru görev alıyor. Aracın maksimum hızı 180 km/s olarak sınırlandırılırken, 0 – 100 km/s hızlanmasını en hızlı 7.4 saniyede tamamlıyor. Sürüş modları arasında konfor, spor, kayma önleyici ve kişiselleştirilmiş seçenekler yer alıyor.

Menzil seçeneklerine göre batarya detayları şu şekilde sıralanıyor:

515 km menzil: 65 kWh lityum demir fosfat batarya, 100 km'de 13.7 kWh güç tüketimi.

545 km menzil: 68.4 kWh üçlü lityum batarya, 100 km'de 13.5 kWh güç tüketimi.

620 km menzil: SAIC-GM ve CATL tarafından ortak geliştirilen 76.8 kWh lityum demir fosfat Ultium CTP (Cell-to-Pack) batarya, 100 km'de 13.4 kWh güç tüketimi.

Özellikle 620 km menzilli versiyon, resmi verilere göre sadece 10 dakikada 210 km menzil şarj edebiliyor ve "AI" batarya yönetim sistemiyle birlikte vitrinde yerini alıyor.

İÇ MEKANDA 30 INÇ 6K ERKAN YER ALIYOR

Kabin içine baktığımızda da önceki versiyonla oldukça benzer çizgiler görüyoruz. Yeni eConnect akıllı kokpit sistemine sahip arasın tüm versiyonlarında standart olarak Qualcomm Snapdragon 8155 çipi görev alıyor. Bu sayede 30 inçlik entegre kavisli 6K ekran rahatlıkla görevini yaparken yeni akıllı sesli asistan, en son iOS 26 CarPlay yazılımı, cep telefonu üzerinden uzaktan araç kontrolü/araç durumu tespiti ve eCruise seviye 2 gelişmiş sürüş destek yetenekleri bulunuyor.

Ses sistemi donanım seviyesine göre 8 veya 14 hoparlörden oluşuyor. Sadece en üst donanımda Bose Centerpoint ses sistemi yer alıyor.

Bagaj hacmi standart olarak 502 L olarak belirtilirken, ikinci sıra koltuklar katlandığında ise toplam hacim 1.658 L'ye genişleyebiliyor.