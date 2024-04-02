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Haberler > T-Otomobil > Martta en çok hangi araç satıldı? FIAT ve Renault arasında kıyasıya rekabet

Martta en çok hangi araç satıldı? FIAT ve Renault arasında kıyasıya rekabet

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Martta en çok hangi araç satıldı? FIAT ve Renault arasında kıyasıya rekabet

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (OMDM) açıkladığı Mart ayı verilerine göre otomobil satışlarında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 9,9 artış kaydedildi. 2024 Mart ayı otomobil ve hafif ticari toplamında 14.699 adetle FIAT lider olurken, Renault 13.155 adetle ikinci oldu. Sadece otomobil satışlarına baktığımızda ise 11.683 adetle Renault birinci, 8.813 adetle FIAT ikinci oldu, işte detaylar...

Her ay katlanarak artan otomotiv satışlarında tarihi bir rekor daha geldi. Mart ayında son 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 50.9 oranında büyüyen pazarda toplam 109.828 adet satış gerçekleştirildi. Otomobil ve hafif ticari araç toplamında 14.699 adetle FIAT birinci sırada yer alırken, 13.155 adetlik satışla Renault ikinci oldu. 8.324 adetlik satışla Ford üçüncü, 6.830 adetle Peugeot dördüncü ve 6.785 adetlik otomobil ve hafif ticari toplam satışı ile Citroen beşinci sırada yer aldı.

Martta en çok hangi araç satıldı! FIAT ve Renault arasında kıyasıya rekabet - 1. Resim

Otomobil satışlarında ise sıralamada marjinal değişiklikler göze çarpıyor. Yıllardır Türkiye’de en çok satan ithal otomotiv olan VW sıralamada sekizinciliğe düşerken Chery satış lideri oldu. Rakamlara baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo şu şekilde:

2024 Mart ayı otomobil satışlarında 11.683 adetlik toplam satışla Renault lider olurken, FIAT 8.813 adetle ikinci, Ford 3.284 adetle üçüncü, Peugeot 5.627 adetle dördüncü ve Citroen 4.990 adetle beşinci oldu. En çok satan ithal markalar sıralamasında ise Chery 6.011 adetle birinci, Peugeot 5.627 adetle ikinci, Citroen 4.990 adetle üçüncü, Opel 4.579 adetle dördüncü ve VW 3.561 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı…

 

 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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