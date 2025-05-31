Mazda’nın elektrikli SUV modeli gün yüzüne çıktı: EZ-60

Mazda'nın Çinli ortağı Changan Auto ile birlikte geliştirdiği elektrikli SUV modeli EZ-60, vitrine çıkmaya başladı. Avrupa’dan resmi olarak çekilme kararı alan Japon üretici tüm enerjisini Çin ve ABD pazarına vereceğini açıkladı.

Küçülme kararı aldıktan sonra Çin pazarına rotasını çeviren ikonik Japon üretici, geçen yıl tanıttığı Arata konsept modeli üzerine inşa edilen EZ-60 modelini vitrine çıkardı. Çinli ortağı Changan Auto ile birlikte geliştirdiği elektrikli SUV modeli EZ-60, kaput altında 190 kW'lık bir elektro motora yer veriyor. Bu ünite yine Çinli tedarikçi CATL tarafından üretilen lityum demir fosfat batarya ile destekleniyor.

ELEKTRİKLE 600 KM, HİBRİT SİSTEMDE 1.300 KM

800 V hızlı şarj mimarisine sahip olan tamamen elektrikli versiyon CLTC test döngüsünde 600 km menzil vadederken, aynı modelin birde hibrit versiyonu çok yakında gün yüzen çıkmak için sıra bekliyor. Benzinli olan bu versiyonda ise daha küçük bir pile sahip 1.5L içten yanmalı sistem toplamda 1.300 km'nin üzerinde menzile ulaşacağı bildiriliyor.

MARKA LOGOSUYLA IŞIK İMZASI

Mazda’nın logosunu andıran ışık imzası EZ-60’ın ön yüzünde ilk dikkat çeken ayrıntı olarak gözümüze çarpıyor. Tampon altında dışarıya doğru uzayan ve hava akışını kontrol amaçlı tasarlanan kısım ise yarış otomobillerine gönderme yapar nitelikte. Yandan arkaya doğru incelediğimizde ise standart SUV formu sergileyen aracın D sütunlarına entegre hava menfezleri dikkat çekici.

İç mekanda 26,45 inç kavisli dokunmatik ekran ve 100 inç artırılmış gerçeklik head-up ekranı gibi ileri teknoloji donanımlar yer alıyor. Isıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarına sahip Nappa deri koltuklar ise konforu artıran detaylar arasında yer alıyor.

Güvenlik sistemleri, yayalar ve bisikletliler için geliştirilmiş algoritmalarla güçlendirilmiş. Gövde yapısında önemli noktalarda ultra yüksek mukavemetli çelik kullanılan aracın online rezervasyon programıyla Çin'de şimdiden 20 bin den fazla ön sipariş aldığı bildiriliyor. Bu noktada dikkat çeken bir ayrıntı ise bu siparişlerin çoğunun uzun menzile sahip hibrit versiyon üzerinden gelmiş olması.

İlk müşteri teslimatlarının Ağustos ayında yapılması planlanan EZ-60’ın CX-6e adıyla ABD pazarında da boy göstermesi bekleniyor. Mazda beklenen satış adetlerine ulaşırsa söz konusu modeller Avrupa pazarlarında da şansını deneyeceği muhtemel olarak değerlendiriliyor…