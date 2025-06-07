Mercedes S serisine Çin darbesi: Maextro S800 7 günde 3.600 adet sattı!

Teknoloji devi Huawei ve JAC ortaklığında vitrine çıkan lüks sedan Maextro S800, Çin'de yoğun ilgiyle karşılaştı. Yaklaşık 5.5 metre uzunluğa sahip otomobilin rakipleri ise Mercedes-Benz Maybah S-Class, Audi A8L, BMW 750L gibi modeller olarak gösteriliyor.

Huawei ve JAC iş birliğiyle geliştirilen lüks elektrikli sedan Maextro S800, Çin pazarında piyasaya sürülmesinin ardından büyük ilgi gördü. Araç, ilk yedi günde 3.600 adet sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki bu amiral gemisi modelin başlangıç fiyatı ise 99 bin dolar olarak açıklanmıştı. Huawei yetkililerinin açıklamasına göre lansmandan sonraki ilk 24 saatte gelen 1.600 siparişin %70'i en üst donanım seviyesinde.

YILDIZLAR LİGİNDE OYNUYOR

Maextro S800, Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) ağı üzerinden satışa sunuluyor.

Üretimi ise VW, AUDI, Porsche gibi Alman markaların Çinli üretim ortağı olan JAC tarafından yapılıyor.

Aracın ana rakipleri arasında Mercedes-Benz Maybach S-Class, Audi A8L, BMW 750L ve Çinli Yangwang U7 gibi lüks modeller yer alıyor.

523 HP GÜÇ 700 KM MENZİL

Maextro S800'ün tamamen elektrikli versiyonu, 390 kW (523 hp) güç ve 95 kWh batarya ile çift motor kurulumu sunuyor.

CLTC koşulları altında 702 km menzile ulaşan otomobil, ayrıca hibrit seçeneği de sunuyor.

5.480 mm uzunluğa ve 3.370 mm dingil mesafesine sahip Maextro S800 tamamen bir makam aracı olarak tasarlanmış bir model.

İç mekanda Huawei'nin son teknoloji head-up ekranı ve 2.920 W tepe gücüne sahip 43 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Orta konsolda 15,6 inçlik ana ekran ve arka koltuklarda ise 16 inçlik yolcu ekranı bulunuyor.

Huawei ve JAC'ın yılda 100.000'den fazla satış hedefi açıkladığı Maextro S800'ün Çin'deki ilk teslimatlarının Ağustos ayında başlaması planlanıyor.