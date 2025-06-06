MG konsept otomobili EXE181 tasarım ödülü kazandı

MG’nin 2024 yılında Goodwood Hız Festivali'nde düzenlenen global 100. yıl kutlamalarında başrol olan MG EXE181 konsept otomobili, şimdi de iF Design Awards tarafından prestijli bir ödüle layık görüldü. 1950’lerde 400 km hızın üzerine çıkan EXE181’den esinlenen yeni konsept, MG Cyberster proje ekibi tarafında hazırlandı, işte detaylar...

SAIC Design Advanced Londra'da Dizayn Direktörü Carl Gotham ve şirketin dizayn merkezinde çalışan tasarım ekibi tarafından tasarlanan ve geliştirilen EXE181 konsepti, kara hızı rekoru kıran orijinal MG EX181 ‘Roaring Raindrop’ modeline saygı duruşunda bulunuyor.

YIL 1959 HIZ 413 KM

Orijinal EX181, 1950'lerin sonlarında ünlü Bonneville Tuz Düzlükleri üzerinden adeta uçarak geçmiş ve 1957'de 396 km/s hıza ulaşan İngiliz yarış efsanesi Sir Stirling Moss gibi pilotlar tarafından kullanılmıştı. Bu testten yalnızca iki yıl sonra Amerikalı Phil Hill, rekoru saatte 413,60 km/s'e çıkarmıştı.

MG’nin dikkat çeken yeni nesil modellerinin arkasında, Carl Gotham liderliğindeki güçlü tasarım ekibi yer alıyor. MG’nin tasarım gücünü pekiştiren bir diğer önemli isim ise, geçmişte Bugatti, VW Grubu ve BMW’ya beğenilen tasarımlar yapan marka isimlerden Jozef Kaban. Geçtiğimiz yıl MG markasına katılan Jozef Kaban, otomotiv alanındaki tecrübesiyle markanın tasarım vizyonunu ileri taşırken; MG’nin Londra’daki tasarım stüdyosunun başında bulunan Carl Gotham ise yenilikçi tasarımlara liderlik ediyor.

TASARIM LONDRA’DA YAPILDI

Carl Gotham ve ekibi, iF Design tarafından tasarım, yenilikçilik ve verimliliğin bir örneği olarak ödüllendirilen ve MG'nin bir sonraki döneminin elçisi görevi gören çarpıcı bir konsept otomobil ortaya çıkardı. Londra merkezli aynı tasarım ekibi, iki kişilik elektrikli üstü açık otomobil olarak beğeni toplayan MG Cyberster projesini geliştirme noktasında da öncü bir rol oynamıştı.

Konsept otomobille ilgili düşüncelerini aktaran SAIC Design Advanced Londra'da Dizayn Direktörü Carl Gotham, “Tasarımcılarımız için eşsiz bir fırsattı. MG'nin sınırları zorlayan cesur ve yenilikçi bir spor otomobil üreticisi olarak olağanüstü geçmişini kutlamak istedik. Ancak bunu yaparken en gelişmiş malzemeler ve teknolojileri kullanarak geleceğin tamamen elektrikli MG kara hızı rekoru otomobilini görselleştirme gibi heyecan verici bir görevi de üstlendik. Her ne kadar heyecan vermek üzere tasarlanan saf bir konsept otomobil olsa da, aynı zamanda bir dizi aerodinamik test yapmayı ve tek kişilik kokpiti korumayı içeren amaca yönelik bir tasarım gerçekleştirdik.” dedi.