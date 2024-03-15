Motobike Fuarı’nda elektrikli Vespa tanıtılacak

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen ikonik İtalyan motosiklet markası Vespa, 20 – 23 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Motobike İstanbul 2024’de içten yanmalı modellerinin yanı sıra Elettrica ismini alan tamamen elektrikli modeliyle adeta şov yapacak.

Yarış dünyasından esinlenilen dinamik karakteriyle öne çıkan Vespa GTV 300, Motobike İstanbul 2024’de Vespa standının yıldızı olarak ön plana çıkacak. Markanın sportif, kışkırtıcı ve cesur yönünü temsil eden GTV, şimdiye kadar bir Vespa motosiklette bulunan en verimli motora sahip. 17,5 kW (23,8 HP) güç sağlayan Vespa GTV, 300 cc’lik tek silindirli HPE (Yüksek Performanslı Motor) ile yüksek performansı İtalyan zarafeti ve markanın dinamik yönüyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Nero Convinto siyah ve mat, Avvolgente Bej renk seçeneğiyle de Vespa severlerin beğenisine sunuluyor. Vespa adının ilham kaynağı olan Yaban Arısı, özgür ruhunu teknoloji ve konforla birlikte sunan GTV’nin tek minderli ve iki renkli selesinin arka kısmına gövdeyle uyumlu bir aksesuar kapağı da eklenebiliyor.

ÇAĞDAŞ BİR SANAT ESERİ

Vespa’nın özgür ve cesur ruhunu sıfır emisyonlu sürüş keyifliyle buluşturan, elektrikli bir kalbe sahip çağdaş bir sanat eseri olan Elettrica modeli de fuarda sergilenecek. Elettrica ve Elettrica Red olarak iki versiyonu bulunan, 45 ve 70 km/s’ye ulaşabilen seçenekleriyle elektrikli mobilitedeki bu Vespa temsilcisi, markanın geleceğinde önemli bir konuma sahip.