Motobike İstanbul 2024 için geri sayım başladı… 

20 Mart Çarşamba günü kapılarını açacak olan motosiklet fuarı birbirinden iddialı modellere ev sahipliği yapacak. Son yıllarda kadın ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanan organizasyonda, son yıllarda trendi yükselen scooter sınıfının birbirinden renkli modelleri yer alacak. Türkiye’de en çok ilgi gören markaları ve fuarda sergileyecekleri modelleri sizler için mercek altına aldık.

Motobike İstanbul Fuarı, 20-23 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. İki teker meraklılarını bir araya toplayan organizasyonda sadece motosikletler değil, mobilite ve şehir trafiğine alternatif arayanlar için bir çok çözüm sergilenecek. Yaklaşık 250’den fazla markanın katılması beklenen fuarda son çıkan motosikletler, bisiklet, elektrikli ulaşım araçları ve aksesuarları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SATIŞLAR REKOR KIRIYOR

Motobike İstanbul 2024, İstanbul Fuar Merkezi’nin yenilenen 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarında gerçekleştirilecek. Yoğun katılım beklenen 3 günlük organizasyonu geçtiğimiz yıl 125 bin kişi ziyaret etmişti. Özellikle sürekli artan trafik sorunları, park ve yakıt giderlerindeki artış motosiklete olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. MOTED verilerine göre 2023 yılında rekor kıran sektör, toplamda 957 bin adetlik satışla tarihte ilk defa 1 milyon barajına bu kadar yaklaştı…

GÖZLER SCOOTERLERİN ÜZERİNDE

Hem motora yeni başlayanların hem trafikte büyük motor kullanmaktan sıkılarak alternatif olarak 2. motorunu alanların gözdeleri tabi ki scooterlar oluyor. Bir taraftan kurye sektöründe de artan sayılarıyla trafikte toplam motosiklet sayısının büyük çoğunluğunu bu sınıftaki motosikletler oluşturuyor. Özellikle otomatik vites yapıları, düşük yakıt maliyetleri ve pratik kullanımları gibi avantajlarıyla ön plana çıkan sınıfta yer alan en dikkat çekici modelleri sizler için sıraladık…

SCOOTER SINIFININ İLHAM KAYNAĞI: VESPA

İkonik İtalyan üretici Vespa, 1945 yılında ortaya koyduğu ilk prototiple aslında dünyada yeni bir sınıfın kapısını açtığının farkında değildi. Ardından gelen yıllarda önce Avrupa’da sonra Japonya ve Hindistan gibi ülkelerde farklı markalarda benzerleri çıksa da Vespa kendine özgü sürüş keyfi, motor ünitesindeki kalitesi ve sağlamlığı ile aradan geçen 79 yıl boyunca sınıf lideri olarak varlığını sürdürdü. Bugün artık Doğan Trend Otomotiv güvencesi altında ülkemizde temsil edilen marka Motobike İstanbul 2024 organizasyonunda İtalyan zarafetinin nasıl iki tekerlekte buluştuğunu tekrar gözler önüne serecek. Ziyaretçiler Vespa standında, GTS ve GTV gibi içten yanmalı motora sahip modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli Elettrica ve Elettrica Red modeli inceleyebilecek…

KYMCO GT 350 MODELİ İLK KEZ SERGİLENECEK

Doğan Trend Otomotiv’in bir diğer markası KYMCO, Motobike İstanbul’da hem en yeni modellerini hem de mevcut ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor. KYMCO, baştan sona yenilenmiş güçlü ve konforlu bir touring scooter olan Downtown GT 350 modelini ilk kez Motobike İstanbul’da sergileyecek. Downtown tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu ürünün fiyatı da fuarda açıklanacak. Tüm modellerinde 5 yıl garanti sunan KYMCO bu modelin yanı sıra Maxi-Scooter segmentinde dünya lideri AK 550 Premium, 400cc’de rakipsiz Xciting VS 400, ülkemizde son 2 yıl içerisinde çok sevilen ve taktir edilen X-Town 250, üst segment özellikleri sunan kompakt yapılı scooter KRV 200 TCS gibi ürün gamında yer alan tüm modellerini standında motosiklet tutkunları ile buluşturacak…

3 TEKERLEKLE DİKKAT ÇEKEN PIAGGIO

Güç-ağırlık dengesiyle sınıfının lideri Beverly, Medley, üç tekerlekli MP3 gibi başarılı modellerini Motobike İstanbul 2024’te sergileyecek olan İtalyan marka Piaggio 1 ismini verdiği ilk elektirikli modelini de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 220 Volt enerji ile 6 saatte tam doluluğa ulaşan Piaggio 1, 50 cc scooter’ların üzerinde bir performans sunarken tıpkı 50cc scooter’lar gibi B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyor. Merak edenler için fiyatının 141.900 TL’den başladığını belirtelim.

AVRUPALI SILINCE’DAN KLİMALI NANO CAR

Premium elektrikli mobilitedeki Avrupalı markası Silence, Motobike İstanbul 2024’te yenilikçi mobilite çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. S01 ve S02 modellerinin ardından nano car segmentinde ilk ve tek klimalı seçenek olarak dikkat çeken S04 modelini de görücüye çıkaracak olan marka, 149 kilometreye varan menzili, 90 km/s sürate ulaşabilen modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacak.