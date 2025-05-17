Motosiklet satışları sezon yaklaşmasına rağmen düşmeye devam ediyor!

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, geçen yılın Ocak-Nisan aylarına göre %36 oranında azaldı. Nisan ayında gerçekleşen satışlar ise geçen yıla kıyasla %21,8 geriledi. Elektrikli ve 50 cc modeller hariç satışlara baktığımızda pazar %47,7 oranında daralırken, B ehliyeti ile kullanılan elektrikli ve 50 cc motosikletlerin satışları ise %23,9 gerilemiş durumda. İşte detaylar:

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından yayınlanan ve TÜİK verileriyle hazırlanan rapora göre, trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın Ocak-Nisan aylarına göre yüzde 36 oranında azaldı. 2025 Ocak-Nisan aylarında toplam 226.466 adet motosiklet tescili yapılırken, bu sayı 2024 Ocak-Nisan aylarında 354.595 adet olarak kayıtlara geçmişti. Yılın ilk dört ayını kapsayan süreçte geçen yıla oranla motosiklet tescili sayısında 128.129 adetlik düşüş yaşandı.

2025 Nisan ayına baktığımızda ise toplamda 83.437 adet tescil yapılırken, geçen yıl nisan ayında bu sayı 106.634 adet olarak kaydedilmişti. Yüzdesel olarak aylık bazda kayıp %21,8 olurken, adetsel olarak ise 23.197 adetlik bir düşüş söz konusu.

EN ÇOK SATAN SINIFTA YAVAŞLADI

Motosiklet satışlarına, elektrikli ve 50 cc modeller hariç baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre pazar yüzde 47,7 oranında daralırken; satış hacminin en yüksek olduğu ve B sınıfı ehliyetle kullanılan elektrikli ve 50 cc model satışları yüzde 23,9 oranında geriledi.

Motosiklet satışlarını hacimlerine göre incelediğimizde ise karşımıza çıkan tablo şu şekilde:

MUĞLA YİNE BİRİNCİ SIRADA

2025 takviminde geride bıraktığımız ilk dört aylık dönemde gerçekleşen tescil adetlerinin yüzde 44’lük bölümü 15 şehrimizde gerçekleşti. TÜİK ve MOTED tarafından paylaşılan verilere göre, nüfusa oranla en yüksek satış yine Ege Bölgesi'nde, Muğla ilimizde gerçekleşti. İkinci sırada Güneydoğu Anadolu ilimiz Kilis yer alırken, Akdeniz Bölgesi’nden Burdur üçüncü oldu.

İstanbul ise nüfus sayısına oranla motosiklet satışlarında 47. sırada yer alırken, adetsel bazda baktığımızda ise ilk sırada bulunuyor. Nüfusa oranla sıralanan ilk 10 ilimizin toplam satışı 58.076 adet olarak gerçekleşirken, İstanbul’da satılan motosiklet sayısı 99.837 olarak kayıtlara geçti.