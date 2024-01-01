Motosiklette elektrikli savaşları 'ufaktan' başladı! Premium sınıfta teknoloji yarışı

1 Ocak 2024 05:39 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:42

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Yarış pistlerde ezelî rekabet devam ederken, tozlu ralli parkurlarında da hararet dorukta. Bu çekişme de şimdi sıra, iki markanın da şehir trafiği için ürettiği küçük scooter’larda. Honda kasım ayında ülkemizde satışa sunduğu elektrikli EM1 e modelinde, şarjı dolu bataryası ile 40 km’nin üzerinde menzil imkânı sunarken, geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) teknolojisi sayesinde 1.7 kW güç, 90 Nm tork ve maksimum 45 kilometre hız özelliklerine sahip. Yamaha ise elektrikli NEO’s modelini ülkemizde tek ve çift batarya seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuyor. STD sürüş modundan 40 km/sa. hızda 2,0 kW tüketen NEO’s ECO modunda ise 30 km/sa. hızla 1,58 kW tüketim değeri sunarken tek bataryada 35 çift bataryada 68 km’ye kadar menzil vadediyor. Ocak ayı için fiyat güncellemesi beklenen modellerin fiyat ortalaması ile 130 bin TL civarında…