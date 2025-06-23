Öğrencilerden ilginç konsept çalışması: Skoda L&K 130

Skoda Meslek Okulu öğrencileri 2.000 saatin üzerinde çalışmayla Superb Combi'yi bir pick-up'a çevirdi. Aracın arka kısmına yeni bir cam ve açık bir yükleme alanı entegre edildi. Ayrıca, yedek bisikletlerin kolayca taşınabilmesi ve hızlıca kullanıma sunulabilmesi için entegre bir bisiklet taşıyıcı mekanizması eklendi. Elektrikle kayar sağ arka kapı, yarış esnasında güvenli erişim sağlıyor.

2025 yılı öğrenci aracı projesi kapsamında Superb Combi'yi bisiklet yarışları için özel bir destek aracına dönüştüren Skoda Meslek Okulu öğrencileri araca L&K 130 adını verdi. Bu konsept markanın 1895'te bisiklet üretimiyle başlayan 130 yıllık köklü tarihine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Proje, aynı zamanda bir Superb baz alınarak geliştirilen ve plug-in hibrit motorlu ilk öğrenci aracı olarak ön plana çıkıyor.

Skoda L&K 130 Konsepti, Skoda Superb Combi iV'den alınan bir plug-in hibrit güç aktarma sistemine sahip. Bu sistem, 110 kW (150 hp) gücünde 1.5 TSI benzinli motor ile bir elektrik motorunu birleştirerek toplam 150 kW (204 hp) sistem gücü üretiyor. Brüt 25.7 kWh kapasiteli yüksek voltajlı batarya, bisiklet yarışları sırasında yeterli elektrikli menzil sunuyor.

İç mekanda, profesyonel bir bisiklet takımının ihtiyaçlarına göre tasarlanan araçta, kokpitte yarış verilerini gösteren ek bir ekran, takım içi iletişim için telsiz ve su şişeleri için büyük bir soğuk kutu gibi özel donanımlar yer alıyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı iç tasarımda, markanın klasik altın, kırmızı, beyaz ve siyah L&K renkleri hakim.

Bu özel konsepti 5-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa’nın en önemli bisiklet yarışı olarak işaret edilen 112. Tour de France'ta sergileyecek.