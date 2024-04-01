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Opel hedefini büyüttü! Her modele elektrik seçeneği ekliyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Opel hedefini büyüttü! Her modele elektrik seçeneği ekliyorlar

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok markanın temkinli adım attığı ‘elektrikli’ dünyasında vites yükseltme kararı alan Opel, Corsa ile B sınıfındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Alman otomotiv şirketi Opel, yakaladığı büyüme trendinde elektrikli ile hızlanmayı planlıyor. 2023 yılında dünya genelinde satışlarını artıran marka, son 4 yılda en yüksek satış adedine ulaşmış durumda. Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2023 yılında elektrikli tarafta Mokka ve Corsa ile giriş yaptıklarını belirterek “Yıl sonuna doğru elektrikli Astra’yı pazara sunduk. İlk yılımızda yüzde 5,7 pazar payı alarak elektrikli marka sıralamasını altıncı olarak tamamladık. Örneğin Eletrikli Corsa modelimiz 1.777 adetlik satışla kendi sınıfında yüzde 44,1 paya ulaştı. 2023’te elektriklide altıncı sırada kapatmıştık ama 2024’te ilk 5 arasında olmak hedefindeyiz. Geçtiğimiz yıl Opel CEO’su Florian Huettle Türkiye’ye gelmişti ve ziyaretinde kendisi de dile getirmişti ve ‘Her modelimiz elektrikli bir versiyonu globalde satışa sunulacak’ demişti. Opel tamamen 2024 yılında elektriklenecek diyebiliriz. Tabii ki biz de buradan gerekli payı Türkiye olarak almak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Bu yıl, markanın tarihinde ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulmuş olacak. Türkiye elektrikli araç pazar beklentimiz 100-120 bin adet civarında, Opel olarak toplam satışımızın yüzde 15’lik kısmını elektrikli araçtan gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

EN YÜKSEK SATIŞ BİZDE

Yiğit Yantaç, 2023’ün Opel için rekorlar yılı olduğunu belirterek “Geçen yıl 50 bin adetlik bir pazar hedefimiz vardı ve yıl içinde 60 bin adede revize etmiştik. Yıl sonunda ise 73 bin 865 adede imza attık. Almanya ve İngiltere’den sonra Opel dünyasında Opel’in tüm pazarları arasında satış adedi olarak en yüksek üçüncü satış adedini gerçekleştiren ülke olduk. Almanya ve İngiltere’yi dikkate aldığınızda bu iki ülkede üretim de yapılıyor. Yani üretimin bulunmadığı bir noktada aslında bütün global pazarlar içerisinde en yüksek satış adedine ulaşan ülkeyiz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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