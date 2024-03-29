Xiaomi’nin otomobili yarım saatte 50 bin adet satıldı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin 3 ay önce tanıttığı otomobil online satışa sunduğu ilk 4 dakika içinde 10 bin adet kaporası tahsil edilen sipariş aldı. SU7 modeli, 7’ci dakikada 20 bin siparişe ulaşırken toplam satış değeri 1.5 milyar dolara ulaşan 50 bin adetlik net satış ise 27’ci dakikada geldi. Şirket CEO’su Lei Jun’nin lansman konuşmasını ise 2 milyondan fazla kişi izledi…

Xiaomi kırılması zor bir rekora imza attı. 28 Aralık 2023 tarihinde ön gösterimini yaptığı SU7 isimli otomobili tam 3 ay sonra yani 28 mart 2024 tarihi itibariyle showroomlarda sergileyerek satışa açtı. Otomotiv sektöründe ön gösterim sonrası satış ortalaması ise yaklaşık bir yılı buluyor. Çinli teknoloji şirketi bu konuda da çıtayı yükseltirken gerçekleştirdiği satış rakamları ile kırılması zor bir rekora imza attı.

HIZLI TESLİMAT SÖZÜ

27 Dakikada 50 bin adetlik gerçek satışa ulaşan SU7 modeli için üreticiden hızlı teslimat sözü verildi. Üretim ve dağıtım planlamasının hızlıca devreye alındığı otomobilin başlangıç ​​fiyatı ise 215.900 yuan (29.900 USD) olarak belirkendi. Bir üst versiyonu 245.900 yuan yani 41.000 dolardan satışa sunulurken bu fiyatlarla en yakın rakibi Tesla’nın son tanıttığı aracı Model 3’ten 4.100 dolar daha ucuz fiyatla tüketicin,n karşısına çıkmayı başardı. SU7 modelinde Standart, Pro ve Max ismi verilen üç farklı versiyon bulunuyor.

2.7 SANİYEDE 100 KM…

Giriş seviyesi olan Standart model, 400V mimariye sahip, %100 elektrikli motor, 700 km menzil, 15 dakikada 350 km’lik şarj kabiliyeti, tek motorla 295 hp güç, 400 Nm tork gibi sıra dışı performans değerleri sunarken, Pro versiyonda ise aynı motor gücünde 830 km menzile ulaşabilen bir batarya bulunuyor. Xiaomi SU7 Maksimum olarak tanıtılan ve şimdilik en güçlü versiyon olan model ise 800 km menzil, 800V mimari, 663 hp güç, 838 Nm tork, çift motor, 4 tekerlekten çekiş sistemi gibi oldukça sıra dışı performans değerlerlerine sahip. SU7 Maksimum 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşırken yazılımla sınırlandırılan son hızı ise 265 km/s…

2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

ABD’li dev rakipleri Apple, Google ve Tesla gibi şirketleri geride bırakmayı başaran Xiaomi’nin tepe yöneticisi Lei Jun, otomobilin sunumunda iki saati aşan bir konuşma gerçekleştirdi. WeChat üzerinden canlı gerçekleştirilen sunuma 2 milyondan fazla kullanıcı giriş yaparken Çinli elektrkli araç üreticileri Nio, Xpeng ve Li Auto CEO'ları lansman etkinliğine canlı katılım sağladı. Sunum esnasında Xiaomi CEO’su Lei Jun, SU7'nin geliştirilmesi sırasındaki destekleri için onlara teşekkür etti.

APPLE’A GÖNDERME YAPTI!

Yaptığı konuşmada elektronik imalatından otomotive geçişin kolay olmadığını dile getiren Lei, "Bu otomobili geliştirerek için geçirdiğim üç yıl içinde en büyük farkındalığım, araba üretmenin son derece zor olduğuydu. Düşünün Apple gibi bir dev bile bundan vazgeçti" dedi. Lei konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Dolayısıyla bugün hâlâ araba yapımında ısrarcı olan herkes, zamanımızın bir kahramanıdır. SU7 modelimiz bu yılın sonuna kadar (2024) Çin'in 39 şehrinde 211 mağazada fiziki olarak satışa sunacağız”

PORSCHE VE TESLA’YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Aracın teknik özellikleri ve fiyatı kadar, marka tarafından gelen iddialı açıklamalar da oldukça dikkat çekici. Şirket CEO’su Lei Jun ön gösterimde yaptığı konuşmada “Xiaomi olarak gerçekten iyi bir otomobil ortaya koymak için öncelikle temel teknolojileri geliştirmeye odaklandık. Bu konuda büyük yatırımlar yaptık. Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk beş otomotiv üreticisi arasında yer almayı amaçlıyoruz” dedi. Lei sunum sırasında SU7 modelinin özelliklerini Porsche ve Tesla ile kıyaslamıştı. Avrupa basını bu kıyaslamaları manşetlerine “Xaiomi tanıttığı ilk otomobilde Porsche ve Tesla’yı gözüne kestirdi” şeklinde yorumlamıştı…