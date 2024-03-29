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Haberler > Dünya > Dört Türk hayatını kaybetmişti! İkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı

Dört Türk hayatını kaybetmişti! İkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dört Türk hayatını kaybetmişti! İkinci Solingen saldırısı aydınlatılmalı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Solingen kentinde 2'si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının öldüğü yangının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Solingen’e giderek Alman makamları ile görüştü.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğunun olayı yakından takip ettiğini belirten diplomatik kaynaklar, soruşturmanın kundaklama ihtimaline göre yürütüleceğini belirtti.

Kaynaklar, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa’da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan acı hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasının ve muhtemel şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasının beklendiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Yeşiller Partili Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ve Emniyet Müdürü Gwendolin von der Osten saldırıya uğrayan Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Büyükelçi Şen ve Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ile görüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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