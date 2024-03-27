Almanya'da yeni Solingen faciası! Türk kökenli Bulgar aileyi yok eden yangının nedeni belli oldu

Almanya'nın Solingen kentindeki Höhscheid semtinde bulunan dört katlı eski bir bina, geçtiğimiz günlerde alevlere teslim oldu. Yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Wuppertal Savcılığı, yangına dair ön raporun hazırlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; incelemenin ardından hazırlanan ön raporda 'yangının kundaklama sonucu çıktığı' belirtildi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BAŞLADI, ÇATIYA SIÇRADI

Bilirkişi raporuna göre yangın, eski binanın merdiven boşluğunda başladı ve baca etkisiyle 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

1993'TE TÜRK AİLENİN EVİ KUNDAKLANMIŞTI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.