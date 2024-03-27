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Haberler > Gündem > Dışişleri'nden Belçika ve Almanya'daki PKK saldırılarına tepki

Dışişleri'nden Belçika ve Almanya'daki PKK saldırılarına tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden Belçika ve Almanya&#039;daki PKK saldırılarına tepki

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Belçika ve Almanya'da PKK yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilgili ülkelere çağrı yapılarak, "İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" denildi.

Belçika'da PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırısının ardından Almanya'nın Hannover kentinde de Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir.

"İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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