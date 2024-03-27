Dışişleri'nden Belçika ve Almanya'daki PKK saldırılarına tepki

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mart 2024 12:22 - Güncelleme: 27 Mart 2024 12:26 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Belçika ve Almanya'da PKK yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ilgili ülkelere çağrı yapılarak, "İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" denildi.