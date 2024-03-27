PKK yandaşları rahat durmuyor! Belçika’da Türkler için ölüm listesi hazırladılar

Farklı ülkelerden Brüksel’e gelen yüzlerce terör yandaşı, Türk mahallesine saldırdı. “Ölüm listeleri” hazırlayan hainler arabaları, dükkânları yaktı, caminin camlarını kırdı. Fransa’da da Türk derneğine ‘molotof’ atıldı.

Terör örgütü PKK yandaşları Belçika’da şiddet olaylarına devam etti. PKK destekçileri, Liege şehrine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı. Yüzlerini örten grup, Türklere ait evlere, dükkânlara ve araçlara zarar verdi. Görgü şahitleri, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi. Yerel medyaya konuşan Türkler PKK’nın kendilerini ölüm listesine eklendiğini söyledi.

57 yaşındaki bir Türk “Fotoğrafımız ve adresimiz ellerinde” dedi. Dışişleri Bakanlığımız da “Terör örgütü Avrupa’daki toplumsal barışı tehdit ettiğini bir kez daha gösterdi” açıklamasında bulundu. Bu arada Fransa’nın güneyindeki Marignane şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı derneğe kimliği belirsiz kişilerce el yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeler atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dışişleri Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin Belçika’daki hain saldırısı hakkında “Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Belçika’daki Türklerin sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının müdahalesi sonucu olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır.

ERDOĞAN YARALI GENCİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika’da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.