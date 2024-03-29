"İsrail, Halep Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi" iddiası

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekleri gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara İsrail tarafından düzenlenen saldırılar devam ediyor.

Son olarak Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Halep ilindeki havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA YAPILMADI

Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi. Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını da iddia etmişti.