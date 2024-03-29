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İran destekli güçler son 5 ayda ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 86 gemiyi vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran destekli güçler son 5 ayda ABD, İsrail ve İngiltere&#039;ye ait 86 gemiyi vurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım ayından bu yana 86 İsrail, ABD ve İngiltere gemisini vurduklarını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. ABD ve İngiltere İsrail başta olmak üzere ticari gemilere yapılan saldırıları durdurmak için bölgede bulunuyor. Yemen’deki Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi’nde İsrail, ABD ve İngiltere’ye ait 86 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait Al Masirah Televizyonu, Husi Hareketi’nin lideri Abdulmelik el-Husi’nin konuşmasını yayınladı.

Husi konuşmasında, harekete bağlı Yemen Deniz Kuvvetlerinin, bu hafta 9 gemiyi hedef aldığına dikkati çekerek, böylece Kızıldeniz ve Umman denizinde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin toplam sayısının 86'ya çıktığını söyledi.

Husilerin bu hafta boyunca gerçekleştirdikleri 10 operasyonda "düşman" hedeflere yönelik 37 balistik füze ile insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini ifade eden Husi, operasyonların İsrail’in Eilat kentine yönelik gerçekleştirildiğini aktardı.

Husi, İsrail’in Kızıldeniz’deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığına dikkati çekerek, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durmaması durumunda operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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