ABD ve İngiltere Yemen'de İran destekli hedefleri vurdu!

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden geçen ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayan ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere karşı yeni saldırı düzenledi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRISI

Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentini iki hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan habere göre saldırı Hudeyde kentine bağlı el-Kedan bölgesine yapıldı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin haberde detay verilmedi.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

KIZILDENİZ'DE NE OLDU?

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.