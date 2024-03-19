Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > İran destekli Husiler ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu

İran destekli Husiler ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran destekli Husiler ilk kez İsrail&#039;i füzelerle vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran destekli Husiler, ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu. Daha önce engellenen füzelerin İsrail'e düştüğünü Tel Aviv yönetimi doğruladı.

Kızıldeniz'den geçen ticaret gemilerini hedef alan İran destekli Husiler ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu. Daha önce hava savunma sistemleri tarafından vurulan füzeler İsrail'de boş araziye düştü.

HUSİLER İLK KEZ İSRAİL'İ FÜZELERLE VURDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari ve askeri gemileri hedef almaya başlayan Yemen'deki İran destekli Husilerin, fırlattığı seyir füzesi bugün ilk kez İsrail topraklarına düştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail’in güneyinde Akabe Körfezi'ndeki Eilat kenti yakınlarındaki boş araziye düştüğü aktarılarak, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada, seyir füzesinin Hava Kuvvetleri tarafından takip edildiği belirtildi.

İran destekli Husiler ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu - 1. Resim

Öte yandan Husiler tarafından İsrail’e fırlatılan füzeler, daha önce hava savunma sistemleri tarafından ya da Kızıldeniz’deki İsrail müttefikleri tarafından imha edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mississippi'de ırkçı polis dehşeti: İzinsiz girdiler, saatlerce işkence ettiler - DünyaMississippi'de ırkçı polis dehşetiGörüntüler de ikna etmeye yetmedi: 'Kate Middleton'ın tartışmalı fotoğrafında 'yapay zeka' iddiası - DünyaFotoğraftaki sahte Kate mi?İsrail ve ABD arasında 'Refah' gerginliği: Anlaşamıyoruz - Dünyaİsrail ve ABD arasında 'Refah' gerginliğiRus basını yazdı: Fransa Ukrayna'ya asker gönderecek - DünyaFransa Ukrayna'ya asker gönderecekNetanyahu 'İsrail'deki hizipler' dedi ve ekledi: 'Refah'taki operasyonu engellemek için ABD ile iş birliği yapıyorlar' - Dünya'Operasyonu engellemek için ABD ile iş birliği yapıyorlar'Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardım - DünyaAlmanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardımFransa'da kabine bu iddialarla çalkalanıyor! Bakan, başbakana tehditler savurdu - DünyaBakan, başbakana tehditler savurduKritik zirvenin merkezinden ateşkes çıkışı! 'İsrail'in Refah'a saldırıları olumsuz etkiler' - DünyaKritik zirvenin merkezinden ateşkes çıkışı!Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti: Kremlin’den cevap gecikmedi - DünyaKremlin: Karşılık vereceğizGazze'de insani kriz! Uyarı ve çağrılar art arda geldi: Nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya - Dünya'Nüfusun tamamı ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya'
Sonraki Haber Yükleniyor...