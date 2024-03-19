İran destekli Husiler, ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu. Daha önce engellenen füzelerin İsrail'e düştüğünü Tel Aviv yönetimi doğruladı.

Kızıldeniz'den geçen ticaret gemilerini hedef alan İran destekli Husiler ilk kez İsrail'i füzelerle vurdu. Daha önce hava savunma sistemleri tarafından vurulan füzeler İsrail'de boş araziye düştü.

HUSİLER İLK KEZ İSRAİL'İ FÜZELERLE VURDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari ve askeri gemileri hedef almaya başlayan Yemen'deki İran destekli Husilerin, fırlattığı seyir füzesi bugün ilk kez İsrail topraklarına düştü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tarafından yapılan açıklamada, Husilerin fırlattığı füzenin İsrail’in güneyinde Akabe Körfezi'ndeki Eilat kenti yakınlarındaki boş araziye düştüğü aktarılarak, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada, seyir füzesinin Hava Kuvvetleri tarafından takip edildiği belirtildi.

Öte yandan Husiler tarafından İsrail’e fırlatılan füzeler, daha önce hava savunma sistemleri tarafından ya da Kızıldeniz’deki İsrail müttefikleri tarafından imha edilmişti.