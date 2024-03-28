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İsrail Golan Tepeleri'nden Suriye'ye saldırdı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Golan Tepeleri&#039;nden Suriye&#039;ye saldırdı! Yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırım yapan İsrail, gasp ettiği Golan Tepeleri'nden Suriye'ye saldırı düzenledi. İsrail'in saldırısında yaralıların olduğu iddia edildi.

Gazze'de 7 Ekim'den buyana Filistinlilere acımasız saldırılar düzenleyen İsrail, savaşı Lübnan ve Suriye topraklarına taşımaya çalışıyor. Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vuran İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a da saldırılar düzenliyor. İsrail, gasp ettiği Golan Tepeleri'nden Şam'a hava saldırdığı açıklandı.

İSRAİL'İ ŞAM'I VURDU, YARALILAR VAR

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.50'de Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

YARALILAR VAR

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda 2 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YOK

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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