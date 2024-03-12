Otomobil alacaklar dikkat! İşte sıfır araçta mart kampanyaları

0 Kilometre otomobil pazarında devam eden Mart ayı kampanyalarını sizler için topladık. 24 Aya varan vade seçenekleri ve yüzde 0 faiz oranlarıyla dikkat çeken kampanya haberimizde en çok satan Çinli Chery, Fransız ikonu DS, Citroen ve Peugeot, tasarımlarıyla adından söz ettiren Jeep ve Alfa Romeo gibi markalar yer alıyor.

Geçtiğimiz yılı rekor satış adetleriyle kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2024 yılının ilk iki ayını da geçen yıla oranla artan satış rakamlarıyla kapattı. OSD verilerine göre 2024’ün ocak-şubat dönemi toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 193 bin 297 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52’lik artışla 146 bin 318 adede ulaştı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki ve hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Ocak ve Şubat ayında otomobil pazarında düzenlenen tüm kampanyaları sizlere aktarmıştık. Mart ayı başında düzenlenen kampanya haberimize ek olarak yeni kampanya açıklayan markaları sizler için bu haberde topladık.

CHERY

Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl mart ayında giriş yapan otomotiv devi Chery, Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini almayı başardı. Teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunan üretici, 2024 model yılı SUV modelleri ve cazip finans kampanyası ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mart ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Lüks kompakt SUV segmentinde TIGGO 7 PRO modelinde ise; Comfort, Luxury ve Excellent donanımlarına özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları sunuluyor. 2024 model yılı TIGGO 7 PRO’nun fiyatları 1 milyon 298 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

PEUGEOT

Fransız üretici Peugeot yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden farklı ve cazip kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan, benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni Peugeot 2008 ve E-2008, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken yeni 408, 225 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

308 ve %100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 225 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 290 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasiteli ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008’de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 290 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli yeni 508 için de bireysel müşterilerine Allure donanımına 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilerine ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

CITROEN

Citroën, mart ayında birbirinden özel kredi imkânlarıyla yeni bir araç satın almak isteyenlere avantajlar sunuyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans desteğiyle Citroën, mart ayında müşterilerini showroomlarına bekliyor. Kampanya kapsamında Citroën C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.

Citroën SUV ailesinin özgün üyesi C3 Aircross modeline, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Dikkat çeken tasarımıyla Citroën C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise mart ayında, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. SUV segmentinde rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelinde 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.

Satışlarını iki katından fazla artırarak 2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası olan Citroën’in, konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özellikleriyle segmentinin öncüsü Berlingo Kombi modeli 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile yeni sahiplerini bekliyor.

FIAT

Mart ayı için hazırladığı kampanyanın 02.04.2024 tarihine kadar geçerli olduğunu açıklayan Fiat, 0 km 2023 ve 2024 yılı Egea modellerinde 200.000 TL krediye, 12 ay taksit, %0 faiz oranı ve aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği ile sunuyor. 300.000 TL kredi için 24 ay taksitte %2,39 faiz oranı ve aylık 17.919,03 TL ödeme opsiyonu da sunan Fiat, Yapı ve Kredi Bankası ile gerçekleştirdiği gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımına dair kredilerinde bu koşulları sağlayabiliyor.

JEEP

Mart ayı boyuna kredi, nakit indirimi ve takas kampanyalarını güçlendirerek Renegade, Compass ve Avenger’da müşterilere çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Jeep’in ilk yüzde 100 elektrikli ve kendi segmentinde en çok tercih edilen modeli Avenger, kampanya süresince 150 bin TL’ye varan takas desteği ile satışa sunuluyor. 1 milyon 699 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan Avenger için takas desteği yerine kredi kullanmayı tercih edenler 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

Hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarla sunulan Jeep Compass modelinde de mart ayına özel fırsatlar kullanıcıları bekliyor. 2 milyon 137 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulan Compass’ta, 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.

Bu yıl, 10. yaşını kutlayan ve tanıtılmasından bu yana tüm dünyada 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen Renegade ise 1 milyon 710 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Renegade satın almak isteyenler mart ayında 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile faizsiz kredi kullanabiliyor.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo, Mart ayı boyunca sunduğu finansman fırsatlarıyla Giulia, Tonale ve Stelvio modellerine cazip fırsatlar sunuyor. Markanın sportif sedanı Giulia ve Sportif SUV deneyimi sunan Stelvio modellerinde Mart ayına özel avantajlı satış fiyatlarından ya da 1 milyon TL’ye 12 ay vade ile yüzde 1,89 faizli kredi fırsatından yararlanılabiliyor. Alfa Romeo DNA’sını dünyaya tanıtmak için tasarlanan, kompakt SUV Tonale’de ise 450 bin TL’ye varan takas desteği veya 700 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor.