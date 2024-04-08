Otomotiv ihracatı hız kesmeye başladı

OİB verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik konuyla ilgili açıklamasında geçen mart ayında sektörün bugüne kadar aylık bazda yapılan en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştığını belirterek; “Binek otomobillerde ihracat çift haneli gerilerken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı çift haneli arttı. İtalya’ya yüzde 12 ihracat artışı kaydederken, Almanya’ya yüzde 14 ve Fransa’ya yüzde 16 ihracat düşüşü yaşadık” ifadelerini kullandı.

1,3 MİLYAR DOLARLIK PARÇA İHRAÇ ETTİK

Mart ayında en büyük ürün grubu tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 297 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. OİB raporuna göre binek otomobil ihracatı yüzde 12,5 azalarak 881 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 34 artışla 647 milyon dolar oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 48 artışla 264 milyon dolara çıktı.

ALMANYA FRENE BASTI

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 13 oranında geriledi. Rusya Federasyonu’na yüzde 21, Romanya’ya yüzde 52, Çekya’ya yüzde 29 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 13 düşüş yaşanırken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 66, Polonya’ya yüzde 31, Slovenya ve İsrail’e yüzde 16’lık oranda düşüş kaydedildi. İtalya’ya ise yüzde 12 ve Fas’a yüzde 184 ihracat artışı söz konusu. Kamyon ve kamyonet grubunda ise Birleşik Krallık’a yüzde 28, İtalya’ya yüzde 54, Belçika’ya yüzde 144, Hollanda’ya yüzde 214 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya 49, İtalya’ya yüzde 23 ve Suudi Arabistan’a da çok yüksek oranlı ihracat artışları yaşandı.

AVRUPA PAZARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Mart ayında yüzde 14 azalışla 409 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya’yı 365 milyon dolarlık rakamla ikinci sırada Fransa izledi. İtalya’ya ihracat yüzde 12 artışla 330 milyon dolar olurken mart ayı verilerine göre Belçika ve Rusya Federasyonu’na yüzde 23, Romanya yüzde 13, Hollanda yüzde 35 ve Fas’a yüzde 58 ihracat artışı kaydedildi. Öte yandan İspanya’ya yüzde 39, Polonya’ya yüzde 23 ve Bulgaristan’a da yüzde 29 oranında aylık ihracatımız azaldı.

İHRACAT MART AYINDA %8 DÜŞTÜ

Ülke grubunda yüzde 70 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 8 azalışla 2 milyar 127 milyon dolar ihracat yapıldı. OİB verilerine göre diğer Avrupa ülkeleri yüzde 13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat 8 arttı. Orta Doğu ülkelerine yüzde 44 ve Afrika ülkelerine ise yüzde 31 ihracat artışı söz konusu…