Otomotivde Çinlilere büyük yatırım teşviği! Vergi muafiyeti geldi, işte detaylar 

Çin’den ithal edilen benzinli ve elektrikli araçları kapsayan yüzde 10 + yüzde 40 ilave gümrük vergisine ilişkin önemli bir teşvik kararı açıklandı. Resmi Gazete ’de yayınlanan karara göre Türkiye’de yatırım teşvik belgesi alan Çinli marka veya markalar, gümrük vergisinden muaf şekilde ithalat yapabilecek. İşte detaylar...

Haziran ayında Cumhurbaşkanı kararıyla, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Resmi Gazete’me yayınlanan son kararla düzenlemeye yeni bir madde eklendi. Alınan bu yeni kararla yatırım teşvik belgesi alan Çinli markalar gümrük muafiyetinden yararlanacak ve ek gümrük vergisi yükümlülüğü uygulanmayacak. Kısaca Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutularak ciddi bir rekabet şansı yakalayacak.

TÜRKİYE’DE 12 ÇİNLİ MARKA VAR

Temmuz 2024 itibari ile ülkemizde faaliyet gösteren irili ufaklı 12 Çinli marka bulunuyor. Bunların içinde ilk dikkat çeken markalar üretim adetleri ile global markaları da zorlayan Chery, SAIC Grup (MG) ve BYD. Diğerleri 9 marka ise Skywell, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, NETA, Voyah ve Faw Group. Şuan için bu markaların hiç birisinin Türkiye’de üretime yönelik yatırımları bulunmuyor. Açıklanan bu son kararla Avrupa’da yatırım fırsatı kovalayan ve Türkiye’de üretim içinde olumlu açıklamalarda bulunan Chery, BYD ve SAIC tarafından nasıl tavır alınacağı ise sektörde merak konusu.

ÇİNLİLER ARAYIŞ İÇİNDE

Avrupa’da da yüzde 17.4 ile yüzde 37.6 arasında değişen yeni ek tarifelerden kurtulmak isteyen Çinli şirketler, yatırım konusunda bir çok plan üzerinde fizibilite çalışması yürütüyor. BYD birinci üretim tesisi için Macaristan kararı alırken, ikinci fabrika için de araştırmaları devam ediyor. Türkiye’de faaliyetlerini Doğan Holding’le yürüten SAIC, MC markası için Türkiye’de fabrika yatırımı konusunda ciddi adımlar atmış hatta son olarak karşılıklı iyi niyet mektubu imzalama aşamasına kadar gelmişti.

Öte yandan Chery’den de benzer bir açıklamalar gelmişti. Sanayi ve Teknoloji bakanı Fatih Kaçır ve yanındaki heyeti Çin’de Chery tesislerini gezmiş, yakın zamanda yatırım için sürpriz bir karara ilk sinyali vermişti. Ankara’nın bu olumlu yaklaşımı Avrupa’da hakimiyet kurmak isteyen Çinliler için oldukça önemli bir fırsat olabilir…